AGI - Si chiama 'Krampustag', in dialetto sudtirolese 'Tuifltog', e per tutti è la 'giornata dei diavoli', una delle più antiche tradizioni di tutto l'arco alpino, in particolare dei Paesi germanofoni. Iniziate soprattutto in Austria e Alto Adige, nell'ultimo decennio le sfilate dei diavoli e San Nicolò sono ovunque, in particolare nei centri dove vengono allestite le bancarelle dei Mercatini di Natale.
La "sfilata dei diavoli" e la tradizione di San Nicolò
Le sfilate attirano migliaia di persone e negli ultimi anni ci sono state segnalazioni, e qualche denuncia, di diavoli definiti violenti. Esiste il calendario delle sfilate di San Nicolò e dei diavoli che inizia già a fine novembre, quindi, con largo anticipo rispetto alla data canonica del 5 e 6 dicembre. Il vescovo della Diocesi di Bolzano e Bressanone, Ivo Muser ha voluto ribadire il significato della festività promuovendo il bene invece di fomentare la paura. "Nicolò non viene per incutere paura, viene per donare gioia, per infondere coraggio ai bambini e per mostrare loro che vale la pena fare il bene", ha detto il vescovo Muser che nel ringraziare tutti coloro che mantengono viva questa tradizione, critica i cortei dei 'Krampus' in cui manca San Nicolò e in cui dominano paura, terrore e violenza.
Il vescovo di Bolzano: "Non perdere i riferimenti cristiani"
"Una tradizione cristiana non dovrebbe venire reinterpretata come palcoscenico per messe in scena spaventose, mentre il messaggio del Santo viene relegato in secondo piano", ha aggiunto Muser che ammonisce, "le sfilate che si svolgono per settimane svincolate dal 6 dicembre perderebbero il riferimento cristiano". Quello dei 'Krampus' e del 'Nikolaus' è un rito antico, pagano, dove i cattivi, i diavoli, vengono cacciati dal buono, San Nicolò, dalle comunità prima del Natale.
In Alto Adige gli eventi si sono moltiplicati, ci sono paesi, soprattutto di montagna, che anticipato la data per non sovrapporsi con la località o cittadina limitrofa. Dal turismo locale fino ai primi anni 2000, ora ad assistere alle sfilate arrivano da ogni regione d'Italia ma anche dall'estero. A Dobbiaco in Val Pusteria da quest'anno si pagherà un biglietto per assistere all'evento dei diavoli e San Nicolò cambiando anche la location, non più le vie del centro ma un parco di un hotel.
Come sempre tra le sfilate più suggestive e frequentate di tutto l'arco alpino sono quelle di Vipiteno, ai piedi del Brennero, e Stelvio, il paesino abbarbicato nella zona dell'Ortles dove oltre ai diavoli ci sono anche rumorosi 'Klosn': nel 2026 anche a Stelvio l'evento sarà nel pomeriggio del 5 dicembre.