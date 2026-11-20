AGI - Alcune bombe carta e numerosi grossi petardi sono stati fatti esplodere davanti al ministero dell'Istruzione e del Merito, dove sono arrivati i due cortei studenteschi che stamane hanno attraversato parte del centro della città. Il palazzo è protetto da alcuni blindati della polizia.
Bombe carta e lancio di bottiglie contro il ministero
A far detonare le bombe carta è stato un gruppetto di incappucciati, con il viso coperto da fazzoletti. Fitto anche il lancio di sassi e di bottiglie di vetro verso la scalinata presidiata dagli agenti in assetto antisommossa.
Il corteo studentesco contro il governo, la guerra e il carovita
Il corteo studentesco "contro governo, guerra e carovita", dopo il ricongiungimento tra studenti medi e universitari, ha risalito via Marmorata, attraversato ponte Sublicio e si è diretto al ministero dell'Istruzione e del Merito di viale Trastevere.
Il percorso è stato scandito da cori e dall'accensione di fumogeni rossi.
A Napoli gli studenti bruciano striscione con logo dei sindacati
Nel corso della manifestazione partita da piazza Dante a Napoli, promossa dai collettivi studenteschi, è stato incendiato uno striscione sul quale erano raffigurati i simboli dei tre sindacati confederali - Cgil (cerchiato in rosso), Cisl e Uil - come la 'Banda Bassotti', insieme con Mister Monopoly del celebre gioco di società con il logo di Confindustria. "Prima firmate accordi a ribasso e poi scioperate?", è la scritta sul manifesto.