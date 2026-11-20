AGI - La Polizia di Stato ha diffuso la foto del presunto autore dell'omicidio avvenuto la sera del 13 novembre scorso nel quartiere romano di Tor Pignattara, nel quale ha perso la vita un cittadino marocchino di 44 anni. La divulgazione dell'immagine agli organi di informazione e attraverso i canali social della Polizia è stata disposta dalla Procura della Repubblica di Roma, che coordina le indagini della Squadra Mobile della Questura.
L'uomo, ancora in corso di identificazione, si è dato alla fuga dopo l'aggressione. Chiunque abbia informazioni utili al suo rintraccio può contattare la Squadra Mobile al numero 3346903295.
L'aggressione e i soccorsi
Il delitto è avvenuto intorno alle 22.30, all'altezza del civico 37 di via di Tor Pignattara. Alcuni passanti hanno fermato una pattuglia della Polizia Locale di Roma Capitale, segnalando la presenza di un uomo ferito. Gli agenti, intervenuti immediatamente, hanno trovato il 44enne già soccorso dal personale sanitario dell'Ares 118. Nonostante i tentativi di rianimazione, l'uomo è morto a causa delle gravissime ferite riportate.
Gli agenti hanno delimitato e messo in sicurezza l'area, disponendo la chiusura della strada al traffico e avviando i primi accertamenti di polizia giudiziaria. Soccorsa anche la compagna della vittima, una cittadina italiana di 31 anni, accompagnata in un luogo protetto dove è stata raccolta la sua testimonianza.
L'arma del delitto e le indagini
Nel corso dei primi accertamenti, gli agenti del V Gruppo Prenestino della Polizia Locale hanno rinvenuto alcuni indumenti abbandonati con evidenti tracce di sangue e quella che viene ritenuta l'arma del delitto: un paio di forbici da cucina con una lama di circa 20 centimetri, trovate in un'aiuola tra via di Tor Pignattara e via Francesco Baracca.
Le testimonianze raccolte, la descrizione del presunto aggressore e gli ulteriori elementi acquisiti sul luogo del delitto sono stati messi a disposizione della Sezione Omicidi della Squadra Mobile della Questura di Roma.