AGI - E' tornato libero dopo più di un mese don Vito Martinelli, il sacerdote di 56 anni, già parroco della chiesa Sacro Cuore di Gesu' di Corato (Bari), indagato per violenza sessuale aggravata ai danni di un giovane di 22 anni che frequentava la parrocchia. Il gip del Tribunale di Trani, Domenico Zeno, ha accolto la richiesta di attenuazione della misura cautelare avanzata dai difensori Rinaldo Alvisi e Salvatore D'Aluiso, disponendo nei confronti dell'ex parroco il divieto di avvicinamento alla persona offesa, con applicazione del braccialetto elettronico.
Prete indagato per violenza sessuale, vittima ascoltata per 7 ore
Il provvedimento arriva a seguito dell'incidente probatorio celebrato sabato 14 novembre, durante il quale il 22enne è stato ascoltato per quasi sette ore, rispondendo alle domande del giudice, del pubblico ministero Francesco Chiechi e dei legali. L'assunzione anticipata della testimonianza ha consentito di acquisire la deposizione in una fase precedente al dibattimento, incidendo sulla valutazione delle esigenze cautelari.
Il prete respinge le accuse
Martinelli era stato sottoposto ai domiciliari il 10 ottobre scorso, nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla Procura di Trani e condotta dalla squadra mobile di Bari. Secondo l'accusa, il sacerdote avrebbe approfittato della propria posizione di guida spirituale e del rapporto di fiducia instaurato con il giovane per costringerlo a subire atti sessuali. Nella decisione di attenuare la misura cautelare rileva anche la sospensione di Martinelli dalle funzioni ecclesiastiche e dall'attività di insegnamento in un istituto superiore di Trani. La Procura aveva espresso parere contrario alla richiesta della difesa. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia, il sacerdote aveva respinto le accuse, proclamandosi innocente.