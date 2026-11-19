AGI - Avrebbe strattonato un suo studente di 11 anni mentre cercava di uscire dall'aula per andare in bagno. E per questo, un professore di una scuola media di Cariati (Cosenza) è stato querelato dai familiari dell'undicenne, alunno di prima. La famiglia è assistita dall'avvocato Raffaele Meles, che nei giorni scorsi ha presentato un'integrazione di querela alla Procura di Castrovillari.
Studente strattonato a scuola, confronto tra l'insegnante e il padre
Nella ricostruzione sottoposta alla Procura, lo studente avrebbe chiesto più volte al docente il permesso di andare in bagno. La famiglia, tramite il legale, spiega che la richiesta "era urgente per ragioni di salute documentate e che la scuola era già stata informata delle condizioni dell'alunno". Secondo quanto riferito nella querela, dopo il rifiuto dell'insegnante il ragazzo avrebbe cercato di lasciare l'aula. In quel momento il docente lo avrebbe bloccato e strattonato per un braccio. Il ragazzo avrebbe avvertito dolore e, spaventato, avrebbe preso il telefono per scrivere al padre.
Nei messaggi inviati via WhatsApp gli chiedeva di raggiungere subito la scuola per portarlo a casa. Il padre si è recato nell'istituto, dove ha avuto un primo confronto con l'insegnante alla presenza del personale scolastico e delle forze dell'ordine. Stando alla versione riportata dalla famiglia, il docente avrebbe riconosciuto di aver trattenuto l'alunno per impedirgli di uscire senza permesso. E' questo il passaggio del colloquio richiamato dal legale nella ricostruzione dell'accaduto. Dopo il confronto a scuola, il ragazzo è stato accompagnato al Punto di primo intervento dell'ospedale di Cariati.
I familiari: "Lesioni, abuso dei mezzi di correzione e violenza privata"
La famiglia riferisce di dolore al braccio, arrossamenti e graffi superficiali. Secondo quanto riportato dal legale, i sanitari che hanno visitato l'undicenne hanno indicato per le lesioni una prognosi di cinque giorni. Nell'integrazione di querela l'avvocato prospetta le ipotesi di lesioni personali, abuso dei mezzi di correzione o di disciplina e violenza privata. Il penalista richiama l'attenzione su due circostanze che chiede di considerare nella valutazione dell'episodio. La prima riguarda l'età del ragazzo. La seconda è la sua condizione di salute, che, secondo i familiari, era stata formalmente comunicata all'istituto.