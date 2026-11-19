AGI - La Corte d’Assise d’Appello di Roma ha accolto la richiesta di concordato in appello a 18 anni di reclusione tra la pg Vittoria Bonfanti e l’avvocato Antonino Castorina che difende Antonella Marrella, 51 anni, accusata di omicidio volontario aggravato per aver abbandonato l'anziana madre disabile che morì di stenti. In primo grado l'imputata era stata condannata a 21 anni di reclusione.
Abbandona la madre per andare in vacanza
La vicenda risale al giugno 2024, quando l’imputata abbandonò la madre Margherita Battazza - 84enne disabile, costretta a letto e non autosufficiente - per più di una settimana nella villetta di famiglia nelle campagne di Montelibretti, alle porte della Capitale, per partire con i suoi due figli di 15 e 7 anni.
Dopo l’arresto sulla costa adriatica, la donna - che aveva dichiarato di aver lasciato la madre con una badante - era stata inizialmente accusata di abbandono di incapace dalla procura di Tivoli e messa agli arresti domiciliari.
"Una fuga pianificata"
Ma il ritrovamento del cadavere dell’anziana da parte dei carabinieri e di alcuni bigliettini, nei quali la 51enne aveva pianificato la fuga in moto e indossando una parrucca (pur non avendo la patente), aveva comportato l’aggravamento della misura cautelare e la riqualificazione del reato. Marrella - attualmente detenuta nel carcere di Rebibbia -, era stata poi dichiarata affetta da un vizio parziale di mente e per questo i suoi due figli erano stati portati in una casa famiglia, dove vivono tuttora.