AGI - "Questo filo che si crea nel reparto non si interrompe mai". La dottoressa Antonella Filannino pensa a Maurizio, uno dei primi bambini di cui si è presa cura quando era specializzanda nella Terapia intensiva neonatale del Policlinico di Bari.
Nato a 25 settimane, pesava 900 grammi. Nei primi giorni era sceso a poco più di 700. Oggi Maurizio ha 17 anni e nella foto pubblicata dal Policlinico, che ha fatto il giro del web, è lui a tenere in braccio il medico.
"Vederlo adesso, diciassettenne, è stata un'emozione fortissima, incredibile", dice all'AGI Filannino. In quel bambino di allora oggi ritrova un ragazzo "estremamente intelligente, sensibile, solare". E soprattutto, aggiunge, "in perfetta salute".
I primi 83 giorni di vita in terapia intensiva
Di quei giorni Filannino ricorda l'entusiasmo con cui, da giovane medico, cercava di tenere in vita un bambino così piccolo. Ma ricorda anche la sofferenza di Maurizio e dei suoi genitori.
Il piccolo trascorse in terapia intensiva i primi 83 giorni di vita. Ebbe un arresto cardiaco e affrontò complicanze renali e intestinali. "La famiglia è stata costretta a trasferirsi per tre lunghi mesi a Bari", racconta la neonatologa.
Venivano dalla provincia di Lecce e volevano stargli accanto il più possibile. Dopo le dimissioni, a Bari sono tornati più volte per far visita a chi lo aveva curato. "Ho avuto la grande fortuna di restare in contatto con questa famiglia, con la mamma di Maurizio", dice ancora Filannino.
Neonati prematuri, come sono cambiate le cure
In questi diciassette anni anche il reparto è cambiato. "Oggi - spiega Filannino - accanto alla maturazione degli organi, si segue con particolare attenzione lo sviluppo psichico del neonato. Proteggere il sistema nervoso ancora immaturo, riconoscere il dolore e ridurre la sofferenza sono parte della cura".
E in questa cura c'è un posto anche per i genitori. La musicoterapia è una delle attività introdotte in reparto. Un'altra è la lettura ad alta voce.
"I volontari - spiega il medico - insegnano alle mamme a leggere le filastrocche ai figli, perché i piccoli imparino a riconoscere la loro voce e possano trovare conforto nel sentirla. Negli ultimi anni, accanto alle famiglie e al personale, è arrivata anche una psicologa. È presente soltanto per alcune ore, precisa Filannino, ma il suo sostegno conta per chi affronta un ricovero che può durare settimane, a volte mesi".
L'alleanza terapeutica tra medici e genitori
"Quell'abbraccio rappresenta il recente passato, il presente e poi, magari, il futuro", dice il professor Nicola Laforgia, della Neonatologia del Policlinico di Bari. "Quel caso - afferma - me lo ricordo bene. Dal primo momento abbiamo avuto un ottimo rapporto con i genitori".
È quella che Laforgia chiama "un'alleanza terapeutica". Le conoscenze acquisite in questi anni e il lavoro con i ginecologi, spiega, consentono di prendersi cura dei bambini molto prematuri fin dalla nascita e di migliorarne le prospettive.
Per i genitori, alle prese con lo shock di un parto arrivato tanto in anticipo, il primo passo è poter "stare col loro bambino tutto il tempo che vogliono".
"Gli ospedali devono essere come le loro case", dice Laforgia. In terapia intensiva questo significa anche abbassare le luci, ridurre i rumori, rispettare i momenti in cui il piccolo dorme e quelli in cui è sveglio.
"I suoi sensi stanno ancora maturando. In quell'ambiente - osserva il professore - anche il tempo di un libro letto insieme è tempo che un bambino trascorre in compagnia della voce della mamma o del papà".
Il compito dei genitori prosegue dopo le dimissioni, tra i controlli e le attenzioni di ogni giorno. E proprio al rientro a casa, ricorda Laforgia, occorre tener conto delle diverse condizioni in cui vivono le famiglie, perché tutte possano seguire al meglio i loro bambini.
Il messaggio di speranza della mamma di Maurizio
A raccontare al Policlinico quei primi 83 giorni, in occasione della Giornata mondiale della prematurità, è stata Lucia, la mamma di Maurizio.
"Non finiremo mai di dire grazie al professor Laforgia, ai suoi collaboratori e a tutto il personale della TIN", ha scritto.
Ha voluto mandare la storia di suo figlio pensando a chi oggi entra in reparto per sedersi accanto al proprio bambino, come faceva lei diciassette anni fa.
"Mi auguro - afferma - di poter fare coraggio a tutti i genitori. Un forte abbraccio".