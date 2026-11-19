AGI - È morto all'età di 91 anni Corrado Augias, giornalista, scrittore, autore e conduttore televisivo, tra i più noti divulgatori culturali italiani. A dare la notizia è il quotidiano la Repubblica, con un ricordo firmato dall'ex direttore Ezio Mauro. Tra i fondatori del giornale di Eugenio Scalfari, Augias ha attraversato oltre sessant'anni di storia del giornalismo e della televisione italiana, legando il suo nome a programmi di successo come “Telefono giallo”, “Babele”, “Enigma” e “Quante storie”. Dal dicembre del 2023 conduceva su La7 “La torre di Babele”.
Gli esordi in Rai e la fondazione di Repubblica
Nato a Roma il 26 gennaio 1935, Augias entrò in Rai nel 1960. Negli stessi anni partecipò alle esperienze dell'avanguardia teatrale romana, scrivendo testi interpretati, tra gli altri, da Gigi Proietti. Come giornalista lavorò a lungo all'estero, tra Parigi e New York, per la televisione pubblica, L'Espresso, Panorama e la Repubblica. Partecipò nel 1976 alla nascita del quotidiano fondato da Eugenio Scalfari, al quale rimase legato per tutta la sua carriera e sulle cui pagine curò per circa vent'anni la rubrica delle lettere dei lettori.
Corrado Augias è morto: addio a un grande italiano che conosceva la musica delle cose https://t.co/HoF0mXfTER— Repubblica (@repubblica) November 19, 2026
Augias in tv, da Telefono giallo alla Torre di Babele
La popolarità televisiva arrivò soprattutto con “Telefono giallo”, trasmissione andata in onda su Rai 3 dal 1987 al 1992, dedicata ai casi irrisolti della cronaca italiana e internazionale. Augias portò sul piccolo schermo anche il mondo dell'editoria con “Babele”, programma interamente dedicato ai libri.
Negli anni successivi condusse numerose trasmissioni di approfondimento e divulgazione culturale, tra cui “Le storie - Diario italiano”, “Enigma”, “Visionari”, “Quante storie”, “Città segrete”, “Rebus” e “La gioia della musica”. Nel 2023 lasciò la Rai per approdare a La7, dove dal 4 dicembre dello stesso anno condusse “La torre di Babele”, dedicata alla storia, alla cultura e all'attualità.
L'esperienza politica e la restituzione della Legion d'onore
Augias ebbe anche una parentesi politica: nel 1994 fu eletto al Parlamento europeo come indipendente, ricoprendo l'incarico fino al 1999. Insignito della Legion d'onore francese, nel dicembre del 2020 decise di restituire l'onorificenza in segno di protesta per il conferimento dello stesso riconoscimento da parte del presidente Emmanuel Macron al presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi, richiamando il caso di Giulio Regeni. Tra i riconoscimenti letterari ricevuti nel corso della carriera figurano il Premio Hemingway nel 2015, il Premio Pavese nel 2018 e il Premio Chiara alla carriera nel 2022.
Augias giornalista
Giornalista, scrittore, autore teatrale e televisivo, conduttore tv. Sono molte le vite professionali vissute da Corrado Augias, punto di riferimento per decenni della cultura italiana. Nato a Roma il 26 gennaio 1935 in una famiglia di origine francese, entra in Rai nel 1960 come funzionario. Giornalista professionista dal 1 aprile 1969, cura le corrispondenze da New York per la Rai dal 1966 al 1968 e poi da Parigi per i settimanali "L'Espresso" e "Panorama". Nel novembre 1975 è di nuovo inviato a New York per il quotidiano "La Repubblica" che nasce da li' a qualche mese. Collaboratore storico del quotidiano romano, si occupa per vent'anni - dal 2001 al primo marzo 2021 - della rubrica delle lettere, con quasi seimila risposte.
Augias scrittore e conduttore
Come scrittore ha all'attivo numerose pubblicazioni, tra cui la trilogia composta da "Quel treno da Vienna" (1981), "Il fazzoletto azzurro" (1983) e "L'ultima primavera" (1985), il giallo "Quella mattina di luglio" (1995), i saggi "I segreti di Parigi" (1996), "I segreti del Vaticano" (2010), "Disputa su Dio e dintorni" (2010), "Il disagio della liberta'" (2012), "I segreti d'Italia" (2012), "Il paese in vendita. Società segrete, corruttori e faccendieri nell'Italia della Grande Guerra" (2013), "Inchiesta su Maria" (con M. Vannini, 2013), "Tra Cesare e Dio" (2014), "Le ultime diciotto ore di Gesu'" (2015), "I segreti di Istanbul" (2016), "Questa nostra Italia.
Luoghi del cuore e della memoria" (2017, premio Pavese 2018), "Racconti parigini" (2018), "Il grande romanzo dei Vangeli" (2019), "La fine di Roma. Trionfo del cristianesimo, morte dell'impero" (2022) e "Paolo. L'uomo che invento' il Cristianesimo" (2023). Cura la rubrica "La mia Babele" sul supplemento settimanale "Il Venerdì" di Repubblica e conduce "Visionari" e "Quante storie" su Rai tre. Alla guida dal 2018 al 2023 sulla stessa rete di "Città segrete", nel 2021 conduce con Giorgio Zanchini "Rebus"; dal 2023 è sul La7 con "La torre di Babele". Tra le sue 'creazioni' tv più fortunate, "Telefono giallo", da cui trae una omonima raccolta dei casi trattati in trasmissione. Nella sua lunga carriera di intellettuale, anche una parentesi politica: alle Europee del 1994 viene eletto deputato come indipendente nelle liste del Partito democratico della sinistra:. Sposato con la giornalista Daniela Pasti, ha una figlia, Natalia, anche lei giornalista Rai.