AGI - "Si è chiuso ieri con il riconoscimento dell'innocenza del segretario nazionale del Savip, Vincenzo del Vicario, il procedimento scaturito dalla denuncia" di un noto imprenditore di una società di sicurezza privata "ora commissariata per gravi insolvenze". Lo afferma, in una nota, lo stesso del Vicario, segretario nazionale del sindacato delle guardie giurate.
La protesta del Savip per i ritardi negli stipendi
"Ripetuti ritardi nel pagamento degli stipendi ai lavoratori, questo l'oggetto della pubblica protesta del Savip nel 2024. E contro un'azione sindacale forte è stata proposta dall'imprenditore una querela chiaramente intimidatoria - si legge nella nota -. Ma il pm e il gip di Velletri hanno concordato come le denunce del Savip fossero vere e non offensive, escludendo la diffamazione, e a maggior ragione è stata esclusa qualsiasi possibilità di ipotizzare un'estorsione, mancandone del tutto gli elementi".
Savip: "A testa alta in difesa della dignità dei lavoratori"
"Il Savip esce a testa alta dal confronto con chi pensava di calpestare impunemente la dignità dei lavoratori. Forse non può dirsi altrettanto per quanti, a ogni livello, avevano i poteri per mettere un freno a questo soggetto ma, nonostante fossero chiare le sue inadempienze, non li hanno esercitati", conclude la nota.