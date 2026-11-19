AGI - “Irregolarità nella gestione dei soldi? Una barzelletta”. Prima di essere sentito come testimone dai pm di Pavia, Massimo Lovati, ex legale di Andrea Sempio, ha parlato coi giornalisti liquidando così l’ipotesi accusatoria contenuta nel fascicolo sui soldi versati ai legali per ottenere l’archiviazione nel 2017 dell’attuale indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. L’unico indagato che risulta al momento è Giuseppe Sempio al quale viene contestata la corruzione.
“Non ho nessun sospetto su dove quei soldi siano andati - dice ancora Lovati che in tv continua a occuparsi assiduamente del caso da opinionista -. La consulenza Linarello? Sono andato a cercarmela e l’ho trovata, non l’ho ricevuta”.
La consulenza Linarello
La consulenza firmata da Linarello ipotizzò, per conto della difesa di Alberto Stasi, la presenza del dna di Sempio sulle unghie della vittima. La Procura ha svolto accertamenti per capire “l’accertata disponibilità da parte dei Sempio del contenuto della consulenza di Linarello prima che essa fosse oggetto di discovery”.
Il compenso di 15mila euro
Quanto al compenso di 15mila euro incassato dai Sempio, Lovati, sempre a colloquio coi giornalisti, afferma: “Io andavo da Soldani perché l’incarico lo prese Soldani non io. Sospetti che parte dei soldi siano andati altrove? Ma va’”.
Al suo fianco, all’entrata in tribunale, il legale Fabrizio Gallo promette: “Verrà sganciata una bomba che non riguarda la corruzione se ci ascolteranno”.
Ieri sempre come persona informata sui fatti è stato l’ex carabiniere Giuseppe Spoto che ha negato di avere mai fatto parte della “squadretta dell’ex procuratore Venditti”.