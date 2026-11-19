AGI - Si discuterà il prossimo 21 gennaio, davanti ai giudici della sezione Imprese del Tribunale di Milano, la causa nata dalla class action del Moige contro Meta e TikTok. E questo perché i magistrati preferiscono attendere eventuali novità sui limiti all'uso dei social per i minorenni. A spiegarlo sono proprio i legali delle famiglie: "Il rinvio è determinato dalla volontà di attendere se andrà in porto la proposta del governo di introdurre limitazioni all'uso dei social per i minori".
Causa contro i social di Meta e TikTok, gli avvocati: "Non si può attendere fino a gennaio"
"E' la prima volta che vediamo un'udienza sospesa in attesa di una decisione del legislatore. Non condividiamo la decisione di sospendere per un tempo cosi' straordinariamente lungo, il provvedimento doveva essere emanato oggi d'urgenza. Mentre parliamo ci sono ragazzi che stanno subendo dei danni dall'uso dei social". Lo affermano gli avvocati Stefano Maria Commodo e Stefano Bertone che affiancano le famiglie in relazione alla decisione del collegio presieduto dal giudice Guido Vannicelli.
"La decisione si basa su un comunicato stampa, nessuno ha letto questo emendamento al decreto sicurezza - insiste l'avvocato -. Come si può sospendere un procedimento sulla base di una notizia di stampa per la quale forse il governo introdurrà questa norma? Ci siamo opposti alla decisione del rinvio per motivi giuridici e di opportunità visto che la condotta di Meta e TikTok genera danni a una pletora di individui".
"I ragazzi sono in pericolo, bisogna decidere adesso"
Inoltre, secondo i legali "la legge sarebbe comunque diversa dalla nostra causa perché chiediamo di intervenire su più aspetti, non solo sull'età. Chiediamo che venga cambiato l'algoritmo e che venga svolta una campagna di informazione ai genitori e agli utenti e che nei banner del telefonino sia scritto che nuoce alla salute e che nelle scuole si raccontino i danni da social. I ragazzi sono in pericolo adesso, è adesso che bisognava decidere".
La mamma: "Nel telefono di mia figlia morta suicida tanti contenuti depressivi"
"Speriamo che si arrivi a gennaio con una decisione presa perché effettivamente è importante mettere un punto a questa questione". E' il commento di Irene Ugues Oggero, la mamma della 12enne suicida tra i promotori della class action contro Meta e TikTok -. Noi come genitori di Rossella siamo parte delle famiglie ricorrenti. Nostra figlia di 12 anni si è suicidata nel 2024 e i contenuti che abbiamo trovato nei suoi device sono diventati parte della documentazione che è stata depositata agli atti perché tra i contenuti che lei si era salvata su Instagram e su TikTok ce ne erano diversi a carattere depressivo che le arrivavano e le venivano proposti dall'algoritmo".
"Questo dell'algoritmo - continua - è sicuramente uno degli aspetti più importanti e che non mi sembra di aver visto in nessuna legislazione, non solo in quella italiana, ma neanche in quelle europee. L'emendamento del governo sull'età sarebbe un primo passo ma non è sufficiente". Entro il 12 gennaio le parti dovranno presentare eventuali memorie in vista della prossima udienza.