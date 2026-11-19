AGI - Rubano un bus, lo guidano per otto chilometri e finiscono in un fossato. Non prima, però, di aver danneggiato dieci veicoli tra vetri infranti, macchine obliteratrici distrutte e collisioni varie tra altri veicoli. E' già effetto Gta 6 (il videogioco uscito il 19 dicembre in tutto il mondo, a 13 anni dal capitolo precedente) a Rovigo, dove due minorenni sono stati denunciati per aver rubato un pullman dall'area deposito di BusItalia del Veneto. Gli agenti riferiscono che si tratterebbe di un atto emulativo legato al kolossal dei videogiochi.
Rubano bus a Rovigo e finiscono in un fossato, poi scappano
Secondo quanto ricostruito dagli agenti i due hanno percorso circa otto chilometri in direzione Lendinara, nel Rodigino, fino all'uscita di strada del mezzo in un fosso, sulla strada regionale 88 in zona rurale. A quel punto si sarebbero dati alla fuga a piedi. Le indagini della squadra mobile e dell'Ufficio prevenzione generale, coordinate dalla Procura dei Minorenni di Venezia, hanno preso il via immediatamente, consentendo di identificare i presunti autori e poi rintracciarli presso la stazione ferroviaria di Rovigo.
"Le conseguenze dell'atto vandalico sono serie e colpiscono un servizio essenziale per famiglie, studenti e lavoratori, con disagi in parte contenuti da BusItalia Veneto - ha commentato il questore di Rovigo Andrea Straffelini - Ottima la risposta investigativa e operativa della polizia di stato: complimenti alle donne e agli uomini della Questura di Rovigo per aver risolto il caso in poche ore. Resta l'amarezza nel constatare come, troppo spesso, tra i piu' giovani sembri mancare del tutto la consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni".
Stefani: "Un atto vandalico grave e irresponsabile"
Il governatore del Veneto Alberto Stefani l'ha definito "un atto vandalico grave e irresponsabile, che danneggia un servizio essenziale per la collettività e poteva rischiare di compromettere gli spostamenti quotidiani di famiglie, studenti e lavoratori". Il presidente ha poi espresso il suo "plauso alle donne e agli uomini della Squadra Mobile e dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Rovigo, che, grazie a un'attivita' investigativa tempestiva sono riusciti a individuare i presunti responsabili nel giro di poche ore".
"Resta l'amarezza - sottolinea Stefani - per un episodio che, secondo quanto emerso dalle prime indagini, vedrebbe coinvolti due minorenni. E' preoccupante che comportamenti di questo genere possano essere messi in atto senza rendersi conto delle conseguenze che producono sull'intera comunità. Ancora più sconcertante è l'ipotesi che il gesto possa essere stato ispirato dal tentativo di emulare situazioni e comportamenti rappresentati in un videogioco. Mi auguro che gli ulteriori approfondimenti investigativi possano procedere con altrettanta celerità, facendo piena luce sull'accaduto e consentendo di accertare tutte le eventuali responsabilità".