AGI - È stata arrestata in Argentina Betina Erika Kopcke, moglie dell'ex brigatista latitante Leonardo Bertulazzi, con l'accusa di aver organizzato la fuga del marito dagli arresti domiciliari. Lo ha annunciato su X la ministra argentina della Sicurezza, Alejandra Monteoliva. La donna, di nazionalità tedesca, è stata fermata dalla polizia federale nel quartiere di San Telmo, a Buenos Aires, su richiesta della procuratrice Alejandra Mangano e su disposizione della giudice federale Maria Servini.
Secondo quanto riferito da Monteoliva, nel telefono cellulare lasciato da Bertulazzi sono stati trovati elementi che indicherebbero il coinvolgimento della moglie nell'evasione, tra cui fotografie che la ritraggono davanti al cancello attraverso il quale l'ex brigatista è fuggito e immagini delle corde che avrebbe utilizzato per calarsi dall'edificio. Kopcke si trova ora in stato di detenzione e in isolamento.
“A tutti coloro che hanno aiutato Bertulazzi a fuggire sia ben chiaro: indagheremo fino all'ultimo dettaglio. Non importa chi siano né quale ruolo abbiano avuto. Se hanno partecipato alla fuga, ne risponderanno davanti alla giustizia”, ha assicurato la ministra.
La fuga dagli arresti domiciliari di Bertulazzi
L'arresto di Kopcke rappresenta lo sviluppo più significativo nelle indagini da quando Bertulazzi è evaso dal suo appartamento al quinto piano di un edificio di calle Defensa, nel centro storico di Buenos Aires. L'ex brigatista è passato attraverso uno spazio interno non edificato e, con l'aiuto di un'imbracatura, ha superato un muro che affaccia sulla parallela calle Bolívar.
Da allora gli investigatori hanno raccolto pochi indizi sui suoi spostamenti. Tra questi, le immagini delle telecamere di sorveglianza di un negozio di Martínez, nella zona settentrionale dell'area metropolitana di Buenos Aires, dove Bertulazzi ha acquistato un cappello da pescatore. Un uomo uruguaiano e sua moglie, di nazionalità salvadoregna, sono stati inoltre arrestati a Gualeguaychú, nella provincia di Entre Ríos, con l'accusa di aver collaborato alla fuga.
Nuove immagini dell'ex #brigatista rosso Leonardo #Bertulazzi, condannato in Italia a 27 anni. Dopo la rocambolesca fuga dalla sua abitazione di Buenos Aires dove era ai domiciliari, è stato ripreso in un negozio prima di sparire di nuovo. #Tg1 Stefania Battistini https://t.co/sryHn7Zqhc— Tg1 (@Tg1Rai) November 18, 2026
L'arrivo in Argentina e l'arresto del 2002
Betina Kopcke era arrivata in Argentina insieme a Bertulazzi all'inizio degli anni Duemila. La coppia, proveniente da El Salvador, aveva raggiunto il Paese in motocicletta, attraversando il confine con il Cile nella zona di Bariloche. Proprio seguendo le tracce della moto gli investigatori erano riusciti a rintracciare e arrestare l'ex brigatista nel novembre del 2002, in un'officina del quartiere di Constitución, a Buenos Aires.
Al momento dell'arresto Bertulazzi era stato trovato in possesso di un passaporto falso con la fotografia del fratello Alberto e di volantini delle organizzazioni dei piqueteros, il movimento di protesta sociale nato in Argentina a metà degli anni Novanta, noto per i blocchi stradali organizzati per rivendicare lavoro, sussidi e tutele sociali.
Il mese scorso Kopcke avrebbe donato circa 4.500 dollari al Movimiento Teresa Rodríguez, un'organizzazione sociale e politica nata nell'ambito dello stesso movimento. Sull'ex brigatista pendono due mandati di cattura internazionali, emessi rispettivamente dal tribunale di Roma nel 1997 e da quello di Genova nel 2000.