AGI - Circa un italiano su due non sa cosa sia l'anafilassi e il 60% della popolazione dichiara di non sentirsi preparato a intervenire in caso di emergenza. Questo è quanto emerge dai primi risultati di un'indagine condotta da IQVIA su 1.000 cittadini italiani e commissionata da Viatris, diffusi oggi in vista della Giornata Mondiale dell'Anafilassi indetta dall'European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) per il prossimo 21 novembre.
Cos'è l'anafilassi
L'anafilassi è una reazione allergica grave e potenzialmente letale che insorge rapidamente, spesso entro pochi minuti dall'esposizione all'allergene, ed è ancora troppo spesso confusa con una semplice intolleranza alimentare. Secondo i dati clinici, il tempo medio per un arresto cardiorespiratorio è di 5 minuti per reazioni a farmaci o trattamenti medici, 15 minuti per punture di imenotteri e 30 minuti per l'ingestione di alimenti. A livello globale, le allergie colpiscono oltre un miliardo di persone, con più di 5 milioni di reazioni gravi e circa 8.000 decessi stimati ogni anno.
"In occasione della Giornata Mondiale dell'Anafilassi, desideriamo promuovere il dialogo tra tutti gli interlocutori perché solo lavorando insieme possiamo davvero fare la differenza nella vita delle persone allergiche e avere un impatto significativo sulla salute pubblica" dichiara Carmen Ferrara, director medical affairs Viatris in Italia.
Proprio perche' fino al 72% delle reazioni allergiche si verifica fuori casa, Viatris supporta con un contributo non condizionante il webinar promosso dalla Societa' Italiana di Allergologia, Asma e Immunologia Clinica (SIAAIC), in programma il 23 novembre.
La prevenzione delle contaminazioni
L'incontro, dal titolo 'Sicurezza alimentare e gestione delle reazioni avverse agli alimenti: strumenti pratici per la ristorazione', formerà gli operatori del settore sulla prevenzione delle contaminazioni, sulla relazione con il cliente allergico e sulle modalità di intervento. "In Viatris, la nostra mission - dichiara Ferrara - è consentire alle persone nel mondo di vivere una vita più sana in ogni sua fase: nel caso dell'anafilassi, ogni secondo conta, rendendo la tempestività dell'intervento una priorità assoluta. Ascoltare i pazienti e i caregiver ci aiuta a comprendere le sfide che devono affrontare oltre l'emergenza".
L'iniziativa italiana si affianca all'impegno europeo dell'azienda, partner fondatore della piattaforma multistakeholder ACT for Anaphylaxis Alliance (presentata al Parlamento Europeo lo scorso settembre) e sostenitrice dell'Anaphylaxis Manifesto e delle linee guida GALEN/EFA per la gestione delle allergie nelle scuole.
"Siamo impegnati a promuovere la consapevolezza e l'educazione su questa condizione, nonché a sostenere un accesso tempestivo ai trattamenti di emergenza per le persone a rischio" conclude Ferrara.