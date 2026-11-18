AGI - La Corte d'Assise di Vicenza ha condannato a due anni di reclusione per omicidio colposo i genitori di Francesco Gianello, ragazzino di 14 anni morto nel gennaio 2024 per un tumore osseo curato con la medicina alternativa del cosiddetto "metodo Hamer".
La Corte ha derubricato l'iniziale ipotesi di omicidio volontario in colposo. Questo ha permesso ai genitori del giovane di richiedere il rito abbreviato, ottenendo così uno sconto di pena come previsto.
Cure tradizionali interrotte per il metodo Hamer
Nel marzo 2023, dopo un primo consenso alle cure mediche, la famiglia originaria di Costabissara (Vicenza) interrompe l'iter diagnostico all'Istituto ortopedico Rizzoli di Bologna per seguire il cosiddetto "metodo Hamer". Tale metodo (noto anche come Nuova Medicina Germanica) è una dottrina, priva di qualsiasi fondamento scientifico, ideata negli anni '80 dall'ex medico tedesco, poi radiato dall'ordine, Ryke Geerd Hamer che considera i tumori una risposta naturale del fisico agli stress e ai traumi emotivi.
Terapia a base di antinfiammatori e massaggi
Il 14enne viene così trasferito in un centro salutistico in Val di Brucia, in Toscana, dove viene sottoposto ad una terapia a base di antinfiammatori, argilla, massaggi ai piedi e contatto con la natura. Nel frattempo la massa tumorale cresce da 125 a 220 millimetri e i noduli polmonari raddoppiano.
A settembre 2023 il giovane è trasferito in gravissime condizioni all'ospedale San Bortolo di Vicenza dove vengono avviate le cura palliative fino al 4 gennaio quando una grave crisi respiratoria richiede un nuovo ricovero. Il decesso del giovane avviene il 14 gennaio 2024.