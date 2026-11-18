AGI - C'è il fermo di un uomo ritenuto responsabile dell'omicidio della donna di 87 anni, avvenuto ieri a Castel San Giorgio, nel Salernitano. I carabinieri hanno eseguito il decreto di fermo emesso dalla Procura di Nocera Inferiore nei confronti di un uomo, legato da un rapporto di parentela con la vittima, cui viene contestato il reato di omicidio aggravato.
Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la donna é stata accoltellata più volte e, poi, trovata senza vita nella propria abitazione da altri familiari che avevano raggiunto la casa della donna, non riuscendo a mettersi in contatto con lei. Secondo quanto appreso il destinatario del fermo é stato interrogato dal pm e ha ricostruito in maniera "lucida e dettagliata", spiegano sempre gli inquirenti, l'accaduto e individuando, come movente, il fatto che la donna si fosse intromessa in un litigio familiare tra lui e sua moglie, a seguito del quale la consorte si era allontanata da casa.
L'uomo avrebbe fatto trovare anche l'arma utilizzata: un coltello con impugnatura a noccoliera, poi sequestrato. Il provvedimento di fermo deve essere sottoposto a convalida da parte del gip del Tribunale di Nocera Inferiore.
Ha 79 anni l'uomo sottoposto a fermo di indiziato di delitto per l'omicidio della 87enne Elda C. a Castel San Giorgio, nel Salernitano. È quanto si apprende nelle ore successive all'esecuzione del decreto di fermo. L'indagato, legato da un rapporto di parentela con la vittima, è sospettato di essere responsabile di omicidio aggravato.