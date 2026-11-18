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AGI - Tragedia nella mattinata nei boschi dell'entroterra di Quiliano, nel Savonese. Secondo le prime ricostruzioni, due cacciatori – un giovane e un anziano, parenti – hanno perso la vita durante una battuta di caccia. L'allarme è scattato poco dopo le 11 in una zona impervia.
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Le vittime sono zio e nipote
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Le vittime della battuta di caccia di Quiliano sono zio e nipote, rispettivamente di 70 e 26 anni, entrambi residenti a San Bartolomeo al Bosco, sulle alture di Savona.
La prima ipotesi è che uno abbia sparato all'altro per errore e, accortosi di quanto fatto, abbia rivolto l'arma verso sé stesso, togliendosi a sua volta la vita. Indagano i carabinieri.
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