AGI -"Amici, prima che lo veniate a sapere dai giornali, ci tengo a dirvi che dal 23 novembre partirà la mia sospensione dalla Rai per 10 giorni. Verrà data esecuzione al provvedimento disciplinare del 5 ottobre scorso". Lo scrive sui social Sigfrido Ranucci.
Ranucci: "Salterò due puntate di Spotlight"
"Sarò sospeso dal lavoro e salterò due puntate di Spotlight, ma non farò mancare il mio sostegno alla squadra. Vi prego di non farlo mancare anche voi. Prossimo appuntamento lunedì 22 novembre, ore 22.30, canale 48 e su RaiPlay"
Le contestazioni disciplinari della Rai
Alla base della decisione della sospensione di 10 giorni per Sigfrido Ranucci ci sarebbero alcune contestazioni disciplinari: il contenuto di alcune mail aziendali inoltrate a Valter Lavitola, una cinquantina di ingressi in Rai di Laura Cianfoni e la presunta denigrazione di alcuni colleghi.