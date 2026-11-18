AGI - Due operai sono morti questa mattina, mercoledì 18 novembre, in due distinti incidenti sul lavoro avvenuti a distanza di poche ore a Treviso e nel Palermitano.
Incidenti sul lavoro, muore un 53enne a Treviso
A Treviso un operaio di 53 anni è morto stamane intorno alle nove dopo essere stato travolto dal solaio di un'abitazione dove stava svolgendo dei lavori di ristrutturazione. Ancora da chiarire le cause del crollo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco, i medici del Suem 118 e i tecnici dello Spisal ovvero il Servizio di prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro.
Frana in una cava nel Palermitano
Un operaio di 49 anni, Agostino Presti ha perso la vita a Pollina, in provincia di Palermo. Stava lavorando in una cava, in contrada Roccalupa, ed è morto schiacciato da detriti e terra caduti da una parete rocciosa. . Sul posto i sanitari del 118 e i carabinieri che indagano. L'uomo, di Lascari lavorava nel cantiere della Toto Costruzioni, connesso alle attività per il raddoppio della linea ferroviaria Palermo-Messina.