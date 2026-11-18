AGI - Festival del cinema russo, dopo le polemiche e le denunce politiche che hanno portato il Cinema Barberini di Roma ad annullare l'evento, la rassegna, promossa tra gli altri dall'ambasciata della Federazione Russa in Italia, cambia sede: si terrà, sempre dal 21 al 23 novembre, ma alla Casa Russa, in Piazza Benedetto Cairoli. Lo ha annunciato la stessa Casa Russa sui social.
Festival del cinema russo, l'annuncio della Casa Russa
"Il Festival del Cinema Russo cambia sede", fa sapere la Casa Russa, diretta da Daria Pushkova. "Tutti i film sono in lingua originale con sottotitoli in italiano", si legge nel comunicato, in cui si ricorda che "l'ingresso è libero previa prenotazione sul sito".
La revoca delle sale al Barberini
Ieri, il Barberini aveva annunciato la revoca delle sale concesse per l'evento. Il Festival non lo abbiamo organizzato, "non sapevamo chi ci fosse dietro all'organizzazione" e "avevamo concesso in locazione delle sale per proiezioni di film culturali sia russi che di altre nazionalità. Siamo venuti a scoprire solo ieri, dai comunicati stampa, chi sono le agenzie e le organizzazioni istituzionali legate al festival", aveva spiegato la società Le Vele srl, gestore del cinema Barberini, dopo aver comunicato agli organizzatori del Festival del cinema russo in Italia che "non ci è possibile confermare la disponibilità delle sale precedentemente concordata" dal 19 al 23 novembre 2026. Nonostante ciò, la Casa Russa aveva continuato a confermare lo svolgimento del Festival al Cinema Barberini.