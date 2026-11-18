AGI - David Rossi, il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo ha inviato una lettera (indirizzata anche al Parlamento, al ministero della Giustizia e al procuratore generale presso la Corte di Cassazione) alla commissione parlamentare d'inchiesta che indaga sulla sua morte, affinché vi sia collaborazione e condivisione delle iniziative, nel rispetto del codice di procedura e della segretezza delle attività di tre procure che indagano sulla vicenda, Firenze, Bologna e Brescia.
La difesa di Ceccherelli: criticità già sollevate
"La lettera del procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo alla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di David Rossi richiama questioni di grande rilevanza, sulle quali avevamo già sollevato precise criticità". Lo dichiara l'avvocato Federico Bagattini, legale di Gabriele Ceccherelli, il calciante fiorentino accusato da due testimoni ascoltati dalla commissione di aver partecipato a una presunta 'intimidazione' nei confronti del capo della comunicazione di Mps, culminata nella sua morte. "Il rischio di interferenze con le indagini giudiziarie, la tutela delle fonti di prova e la divulgazione di informazioni riservate impongono una riflessione seria sul metodo seguito dalla Commissione - prosegue Bagattini -. Fin dall'inizio abbiamo contestato le modalità con cui il nostro assistito è stato chiamato in causa, ribadendone l'assoluta estraneità ai fatti, sollevando dubbi sull'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie e chiedendo di poter esaminare integralmente gli atti. Avevamo già evidenziato il rischio che la ricerca della verità si trasformasse in un processo mediatico, con conseguenze pesanti per le persone coinvolte. Il richiamo del procuratore Melillo, pur non entrando nel merito delle singole posizioni, conferma l'importanza di questioni che avevamo posto prima del suo intervento. Non si tratta di ostacolare il lavoro della Commissione, ma di garantire che si svolga nel rispetto delle regole e senza compromettere gli accertamenti giudiziari".
"Le garanzie della difesa non sono un ostacolo alla verità, ma una condizione indispensabile per raggiungerla. Per questo confermiamo la piena disponibilità di Gabriele Ceccherelli a ogni accertamento dell'autorità giudiziaria, nella convinzione che soltanto il rigore delle prove possa fare chiarezza su una vicenda tanto dolorosa", conclude l'avvocato Bagattini.
David Rossi, cosa chiede Melillo nella lettera
Il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo richiama l'attenzione sulla necessità di salvaguardare la riservatezza delle indagini sulla morte di David Rossi e di prevenire possibili interferenze e dispersioni di elementi probatori. E lo fa in una lettera indirizzata al presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta, redatta "d'intesa con i Procuratori distrettuali di Firenze, Bologna e Brescia". Nella comunicazione Melillo sottolinea la "garanzia di efficacia e riservatezza di investigazioni obiettivamente esposte a rischi di interferenza ed esposizione mediatica" e l'"esigenza di prevenire il rischio di gravi dispersioni probatorie". Il procuratore sollecita inoltre una "condivisa riflessione su temi essenziali al corretto svolgimento di necessarie relazioni di cooperazione istituzionale", con particolare riferimento alla "tenuta della garanzia di efficacia e riservatezza di investigazioni obiettivamente esposte a rischi di interferenza ed esposizione mediatica". Melillo evidenzia inoltre "l'esigenza di prevenire il rischio di gravi dispersioni probatorie correlato all'eventuale inosservanza delle forme prescritte per la raccolta di dichiarazioni potenzialmente auto-indizianti, in fatto anche da parte di persone detenute in regime speciale ex art. 41-bis ord. pen.".
Riservatezza e coordinamento con le procure
Il procuratore nazionale antimafia pone poi l'accento sulle possibili conseguenze della diffusione di informazioni riguardanti le attività della Commissione, sottolineando "l'analoga esigenza di evitare gli obiettivi pregiudizi per l'efficacia e la genuinità delle indagini condotte dalle Procure interessate conseguenti alla divulgazione di notizie relative ai lavori di codesta Commissione aventi ad oggetto temi e circostanze sulle quali sono in corso riservate attività del pubblico ministero". Un ulteriore aspetto riguarda il coordinamento tra la Commissione parlamentare e gli uffici giudiziari. Melillo segnala infatti "l'opportunità di assicurare la preventiva informazione dell'Autorità giudiziaria sulle iniziative di codesta Commissione regolate dal codice di procedura penale che possono determinare improprie interferenze e sovrapposizioni". Il procuratore richiama infine "l'analoga opportunità di assicurare parimenti la più ampia e tempestiva conoscenza delle A.G. interessate dei contenuti delle attività già svolte da codesta Commissione, in uno alla più scrupolosa documentazione dei relativi contatti e scambi informativi". La comunicazione è stata trasmessa per conoscenza anche ai presidenti di Camera e Senato, al ministro della Giustizia e al procuratore generale presso la Corte di Cassazione.