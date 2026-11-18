AGI - Crosetto accende i fari sui rischi legati agli scenari di guerra ibrida. "Oggi siamo in una fase nuova, più evoluta e più insidiosa": "l'obiettivo è dividere la società, minare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e influenzare l'opinione pubblica attraverso campagne di disinformazione", ha spiegato il ministro della Difesa , nella sua informativa alla Camera sulla guerra ibrida. E in questo, ha proseguito il ministro, "l'intelligenza artificiale è uno degli acceleratori di questa minaccia".
Crosetto: "Gli allarmi bomba fanno leva sulla paura del terrorismo"
I falsi allarmi bomba che hanno riguardato scuole e aerei nei giorni scorsi sono "episodi che hanno inciso sulla percezione e i timori di un'intera società e hanno orientato il dibattito pubblico politico" e che "hanno fatto leva su una paura precisa, quella del terrorismo".
"Non c'era nessuna bomba, per fortuna, ma è bastata una mail per creare il caos - ha aggiunto - questa è una delle forme della guerra cognitiva".
"Abbatte la fiducia nello Stato"
La guerra cognitiva, ha proseguito Crosetto, "non abbatte i muri, abbatte la fiducia nello Stato, nelle istituzioni, nell'informazione. La sfida, quindi, non riguarda solo la difesa dei confini, ma anche la libertà di ognuno di noi e la coesione di una nazione".
Nel 2025, ha sottolineato, "il Servizio europeo per l'azione esterna ha recensito 540 operazioni di manipolazione dell'informazione provenienti dall'estero: anche l'Italia, come altri Paesi, è stata presa di mira più volte".
"Noi inseguiamo le minacce, mentre dovremmo anticiparle. Se ci limitiamo a difenderci, abbiamo già perso, le minacce vanno prevenute, non combattute quando sono già arrivate - ha poi aggiunto - Dobbiamo essere in grado di accorgerci di un attacco, fermarlo, scoprire chi c'è dietro, renderlo noto e rispondere in modo proporzionato. Oggi colpirci non costa nulla. Chi lo fa deve sapere invece che la sua azione non resterà senza conseguenze".
Secondo Crosetto, "difendersi significa tre cose: accorgersi per tempo delle campagne ostili prima che producano i loro effetti, smascherare le manipolazioni e ristabilire i fatti con una comunicazione tempestiva e coordinata, e costruire insieme alle università e al mondo della ricerca gli anticorpi contro la disinformazione".
"Il bersaglio è la mente delle persone"
"La guerra cognitiva è l'azione di chi cerca di condizionare il pensiero e, attraverso il pensiero, i comportamenti di un singolo, di un gruppo, di un'intera popolazione" ha poi aggiunto sottolineando che "il bersaglio non è un ponte o una centrale elettrica, ma è la mente delle persone, il modo con cui ciascuno di noi percepisce la realtà, interpreta ciò che accade e prende le proprie decisioni. Chi la subisce non se ne accorge, anzi, è convinto di scegliere liberamente".