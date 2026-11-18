AGI - Portare la lotta all'antibiotico-resistenza tra i banchi di scuola, per spiegare ai ragazzi perché gli antibiotici sono una risorsa da preservare e quali rischi comporta un loro uso scorretto. Con questo obiettivo ieri i medici internisti della Fadoi, la Federazione delle associazioni dei dirigenti ospedalieri internisti, hanno incontrato studenti e docenti in 24 scuole superiori di tutta Italia.
È partito così il progetto nazionale "One Health: una rete nazionale Fadoi per il contrasto all'antibiotico-resistenza", promosso con l'università di Camerino nell'ambito della Settimana mondiale per la consapevolezza sulla resistenza antimicrobica, promossa dall'Organizzazione mondiale della sanità fino al 24 novembre. Il progetto è coordinato da Maria Gabriella Coppola, direttrice della Medicina interna dell'ospedale San Pio di Benevento e referente nazionale One Health della Fadoi.
In Campania l'iniziativa si è svolta al liceo scientifico Rummo di Benevento, con oltre cento studenti e un gruppo di internisti e infettivologi del San Pio. "La lotta all'antibiotico-resistenza non può essere affidata soltanto agli ospedali o agli specialisti. Richiede un grande investimento collettivo nella cultura sanitaria", ha spiegato Coppola. "È proprio questo il senso dell'approccio One Health: comprendere che la salute delle persone, quella degli animali e quella dell'ambiente sono strettamente connesse". Investire nell'educazione dei giovani, ha aggiunto, "significa anche investire nella sostenibilità futura del nostro Servizio sanitario nazionale". All'incontro ha partecipato anche il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, che ha richiamato l'importanza di stili di vita corretti per prevenire le malattie croniche e il legame tra scuola, università e strutture sanitarie del territorio. La direttrice generale del San Pio, Maria Morgante, ha ricordato l'impegno quotidiano dell'ospedale nella prevenzione delle infezioni correlate all'assistenza e nell'uso appropriato degli antibiotici.
Le regole per un uso corretto
Il messaggio rivolto ai ragazzi è chiaro: gli antibiotici funzionano contro i batteri, non contro i virus, e vanno usati solo su prescrizione medica, rispettando dosi e durata della terapia. Non bisogna interrompere il trattamento da soli, riutilizzare farmaci avanzati da cure precedenti o assumere antibiotici prescritti ad altri. Contano anche le buone pratiche di prevenzione, come lavarsi spesso le mani, rispettare le norme igieniche e vaccinarsi secondo le raccomandazioni. L'iniziativa ha avuto il patrocinio, tra gli altri, dell'Istituto superiore di sanità, della Croce rossa italiana, della Simit, della Regione Campania e del Comune di Benevento.