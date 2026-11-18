AGI - Anac: Remo Morzenti Pellegrini, ex rettore dell’Università di Bergamo e vicepresidente della Scuola nazionale dell'amministrazione, è il nome scelto dal Governo come nuovo presidente dell'Autorità.
Il Consiglio dei ministri ha deliberato infatti, su proposta del ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, di concerto con il ministro della Giustizia Carlo Nordio e il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, l'avvio della procedura della sua nomina alla guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.
Chi è Remo Morzenti Pellegrini
Nato 57 anni fa a Clusone, in provincia di Bergamo, Morzenti Pellegrini vanta una lunga carriera accademica: è professore ordinario di Diritto amministrativo all’Università di Bergamo, di cui è stato rettore dal 2015 al 2021. È anche vicepresidente della Scuola nazionale dell'amministrazione e dal 18 marzo 2026 è presidente della Fondazione della Conferenza dei rettori delle università italiane (Crui).
Anac, cosa serve per la nomina
Per diventare definitiva, la nomina a presidente dell'Anac dovrà essere approvata da due terzi dei membri delle commissioni parlamentari competenti; dopo verrà formalizzata con un decreto del presidente della Repubblica. Il presidente dell'Anac resta in carica per sei anni e per un solo mandato, che non può essere rinnovato.