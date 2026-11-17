AGI - Il ponte sullo Stretto è "un'opportunità, non solo per Messina, non solo per la Calabria, ma per tutto il Meridione". A dirlo è il sindaco di Messina, Federico Basile, intervistato dal direttore dell'Agi, Rita Lofano, commentando le parole della segretaria del Pd, Elly Schlein, che qualora al governo non confermerebbe i 13 miliardi di stanziamenti previsti per il ponte sullo Stretto.
"Mi auguro che l'infrastruttura che il governo ha fortemente voluto rimettere in pista possa essere la fine di una grande telenovela", aggiunge Basile, sottolineando che "il ruolo del ponte negli investimenti della città è fondamentale, un elemento che si coniuga con quello che stiamo facendo da diversi anni".
Messina "attrattiva" al di là del ponte
"Oggi Messina - spiega il sindaco - è attrattiva al di là del ponte perché ha un ranking positivo su tanti servizi e perché si è ritagliata uno spazio affinché si possa presentare in maniera diversa e far sì che gli investimenti nascano anche da questa attrattività che non è solo estetica ma anche funzionale".
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Il gradimento del sindaco di Messina
Nella classifica dei primi cittadini delle città metropolitane italiane, stilata da Lab21 per Affari Italiani, il sindaco di Messina è ai vertici di gradimento. "Credo che questo risultato sia soprattutto il riconoscimento del lavoro svolto in questi anni, più che un apprezzamento legato alla persona", commenta Federico Basile intervistato dal direttore dell'Agi, Rita Lofano. "È difficile dare una spiegazione a questo risultato - spiega. Posso soltanto intuire che, rispetto a quello che abbiamo fatto in questi anni, anche prima del secondo mandato, ci sia stato un apprezzamento, se non tanto per la persona, sicuramente per l'operato".
La valutazione nelle classifiche
"Magari tra un mese sarò agli ultimi posti, ma sicuramente questa valutazione ci ha portato nelle prime posizioni. E questo - conclude Basile - significa che abbiamo avuto un buon riscontro rispetto a un'esperienza amministrativa che, per la seconda volta, ha consentito ai cittadini di sentirsi rappresentati".