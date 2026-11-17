AGI - Mario Roggero ha messo in atto una "deliberata aggressione non giustificata dalla necessità di una difesa", con una "scelta volontaria e cosciente". Lo scrivono i giudici della prima sezione penale della Cassazione nelle 34 pagine di motivazioni della sentenza con cui, lo scorso 15 luglio, hanno reso definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi di reclusione per il gioielliere di Grinzano Cavour (Cuneo). I fatti risalgono al 28 aprile 2021, quando Roggero, a seguito della rapina subita nella sua attività, uccise due rapinatori e ne ferì un terzo.
"Mario Roggero voleva farsi giustizia da sé"
Ulteriori contegni - continuano i giudici- sono stati considerati univocamente indicativi del proposito di farsi giustizia da se' che aveva mosso Mario Roggero. Per i giudici, in sostanza, "il dolo omicidiario è stato desunto dall'esplosione in rapida successione di plurimi colpi di arma da fuoco, ad altezza d'uomo e da breve distanza, nella direzione delle persone offese".
Roggero, dopo che la banda di rapinatori fece irruzione nel suo negozio di gioielli, reagì inseguendo i malviventi in fuga e sparando con la pistola che deteneva regolarmente: due morirono e un terzo rimase ferito in modo grave.
I rapinatori minacciarono con una pistola (si scoprì che era un’arma giocattolo solo nei giorni successivi al colpo) legarono e colpirono la moglie e la figlia di Roggero. Poi fuggirono con il bottino. Il gioielliere inseguì i malviventi fuori dal negozio sparando alcuni colpi di arma da fuoco uccidendo due rapinatori e ferendo il terzo.
Roggero ai giudici: "Avrei potuto essere meno impulsivo"
Dopo la condanna definitiva a 14 anni e nove mesi di reclusione, il gioielliere piemontese di 72 anni è detenuto nel carcere piemontese di Bollate dal 17 luglio scorso. Nella stessa giornata la moglie di Roggero, Mariangela Sandrone, ha presentato la domanda di grazia.
A due mesi dall'ingresso in carcere, Roggero rilasciò dichiarazioni spontanee davanti ai giudici del Tribunale di Sorveglianza, ammettendo che avrebbe potuto "essere meno impulsivo e più riflessivo". "In questi due mesi di detenzione ho avuto tempo per pensare e ho avviato un percorso di rivisitazione critica della mia condotta", disse. "Ogni vita merita rispetto secondo quella metafora per cui siamo tutte gocce di un grande oceano". Dichiarazioni che però non convinsero i giudici a concedergliil differimento della pena.