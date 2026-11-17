AGI - Un autore su 10 di abusi online su minori è a sua volta un minore. È uno dei dati più inquietanti che emergono dal report su venti anni di attività del Cncpo, il Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia online.
L'analisi demografica sui 1.009 soggetti (805 denunciati e 204 arrestati) individuati tra l'ottobre 2025 e l'ottobre 2026 offre spunti sociologici e operativi di primaria importanza.
La prima evidenza conferma una costante criminologica assoluta: i reati di sfruttamento sessuale dei minori online restano a trazione quasi esclusivamente maschile, con 981 uomini indagati (il 97% del totale) contro 28 donne (il 3%).
La "sorpresa" arriva dalla scomposizione per macro-fasce d'età: 839 autori (816 uomini e 23 donne), l'83% del totale, hanno tra i 18 e i 64 anni: "È il nucleo centrale e trasversale del fenomeno - si legge nel report - che abbraccia giovani adulti, padri di famiglia e professionisti insospettabili, perfettamente integrati nel tessuto sociale ma attivi nelle stanze segrete della messaggistica istantanea e del file sharing".
Minori coinvolti negli abusi online: il fenomeno del sexting e dei ricatti sessuali
Novantasette soggetti (il 10% del totale), di cui 94 maschi e 3 femmine, sono minorenni: "È il dato più allarmante", che "riflette sia la diffusione virale e incosciente tra coetanei di materiale autoprodotto (sexting secondario, ricatti sessuali ed estorsioni tra adolescenti), sia il coinvolgimento precoce di giovanissimi all'interno di gruppi social e chat dove la condivisione di contenuti estremi viene normalizzata".
La fascia over 65 include 73 persone (7% del totale), 71 uomini e 2 donne, "una quota tutt'altro che marginale, che dimostra come l'alfabetizzazione digitale della popolazione più anziana abbia abbattuto le barriere tecniche d'accesso anche per i predatori in età avanzata".
Pedopornografia online, vent'anni di attività della Polizia postale
29.516 casi trattati, 14.615 perquisizioni eseguite, 16.211 persone denunciate e 1.729 arrestate, 2.917 domini illeciti inseriti nella Black List e oscurati. Sono i numeri dei primi venti anni di attività del Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia online (Cncpo), istituito nel 2006 nell'ambito del Servizio Polizia postale e per la sicurezza cibernetica.
Secondo il report diffuso oggi, è in particolare "l'analisi degli ultimi dodici mesi a misurare la capacità d'urto raggiunta oggi dalla Specialità".
Le operazioni sotto copertura e il monitoraggio della rete
In questo arco di tempo, la Polizia postale e per la sicurezza cibernetica ha coordinato ed eseguito 27 operazioni di polizia ad alto impatto a livello nazionale e internazionale (di cui 5 portate a termine tra il 25 ottobre e il 31 dicembre 2025 e 22 tra il 1° gennaio e il 25 ottobre 2026).
Si tratta di manovre investigative complesse, spesso nate da attività undercover (16 le operazioni sotto copertura concluse nell'anno su canali riservati e 12.432 gli spazi virtuali monitorati, con 976 spazi illeciti rilevati e 194 sequestrati), che hanno permesso di smantellare intere comunità dedite allo scambio e alla produzione di abusi.
La cooperazione internazionale nella lotta alla pedopornografia
Il volume di lavoro sviluppato in dodici mesi è imponente, con 2.877 casi trattati complessivamente: di questi, ben 1.782 (il 62% del totale) derivano dallo sviluppo investigativo delle segnalazioni trasmesse dal Ncmec (National Center for Missing & Exploited Children), a conferma di come oltre 6 indagini su dieci nascano ormai sull'asse della cooperazione internazionale con le agenzie estere, a cui si affianca la vigilanza civica dei cittadini con 2.062 segnalazioni inviate al Commissariato di PS Online.
Sul campo, questo flusso di intelligence si è tradotto in 956 decreti di perquisizione informatica e domiciliare eseguiti in tutta Italia e nel sequestro di oltre 950 terabyte di file multimediali incriminati.
Identificate 324 vittime minorenni in dodici mesi
Ed è dall'analisi forense di questa sterminata mole di immagini e video che emerge il risultato più prezioso dell'anno: 324 vittime minorenni identificate, quasi un bambino ogni giorno.
Sul piano repressivo, la risposta penale ha riguardato 1.009 soggetti in dodici mesi: 805 sono stati denunciati in stato di libertà e 204 sono stati arrestati (un indagato su cinque finisce in misura cautelare, indice di "quadri probatori solidissimi e di soggetti ad elevata pericolosità sociale").
Parallelamente, la Black List ha continuato a sbarrare l'accesso ai circuiti di scambio, raggiungendo al 25 ottobre scorso la soglia di 2.917 siti web oscurati.