AGI - La Guardia di Finanza di Padova ha sequestrato 45 case di prostituzione, riconducibili secondo gli investigatori alla criminalità cinese, del valore di 8,2 milioni di euro. Arrestate, nel corso dell'operazione, quattro maîtresse, tutte di nazionalità cinese.
L'operazione ha visto coinvolti oltre 250 finanzieri in forza al Comando provinciale di Padova e ai Comandi provinciali di Rovigo, Treviso, Venezia e Vicenza, nonché Milano, Monza Brianza, Mantova, Modena, Firenze, Prato, Roma e Pescara, i quali hanno operato anche con il supporto operativo di unità cinofile specializzate nella ricerca del denaro contante ("cash dog") e antidroga.
Un giro d'affari di 30mila euro al mese per ogni prostituta
Stimato un giro d'affari di circa 30mila euro al mese generato da una singola prostituta attraverso l'attività illecita, di cui una quota variabile dal 50% all'80% veniva trattenuta dalle maîtresse coinvolte, secondo gli investigatori. Queste coabitavano con le donne per meglio controllare gli introiti e non lasciare che potessero gestire gli incassi in autonomia.
Sfruttamento della prostituzione: 68 indagati e cinque arresti
Complessivamente sono 68 le persone sottoposte a indagini, a vario titolo, per sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione: quattro le persone tratte in arresto in flagranza di reato e associate questa mattina presso le competenti case circondariali, mentre un'altra è stata tratta in arresto per violazione della normativa a contrasto dell'immigrazione clandestina.
Case di prostituzione mascherate da centri benessere
I 45 immobili oggetto di sequestro preventivo (locali commerciali, uffici e appartamenti) che ospitavano le case di prostituzione apparivano formalmente come centri per la cura e il benessere della persona.
Questi locali erano spesso gestiti da imprese "apri e chiudi" che, dopo circa due o tre anni di attività, venivano sostituite da nuove imprese costituite ad hoc, che continuavano a operare negli stessi spazi e con le medesime modalità, cambiando solamente ragione sociale e partita Iva.
Identificate 60 donne e sequestrati 270mila euro
Durante le operazioni sono state identificate anche 60 prostitute, tutte di nazionalità cinese. Contestualmente sono in corso di esecuzione 54 perquisizioni riguardanti i domicili degli indagati e le case di prostituzione. Sequestrato anche denaro contante per circa 270mila euro.