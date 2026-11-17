AGI - Aveva diversi segni di arma da taglio all'addome, la donna di 88 anni trovata morta nella sua abitazione di Cortedomini, frazione di Castel San Giorgio, nel Salernitano. Gli investigatori non escludono che possa essere stato un omicidio. A indagare sono i carabinieri con il coordinamento della Procura di Nocera Inferiore. Si tratta della terza donna uccisa in provincia di Salerno negli ultimi due giorni. Il 16 novembre una donna di 50 anni è stata trovata morta nella sua casa di Angri e, poche ore dopo, un 88enne ha ucciso la moglie di 82 anni e ha poi tentato di togliersi la vita a Piana del Sele.
Salerno, 3 donne uccise in 72 ore
Proprio per questo, l'arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, monsignor Andrea Bellandi, ha scritto in un messaggio che "le tragiche vicende che, nelle ultime ore, nel nostro territorio, hanno spezzato la vita di tre donne - con storie e cammini familiari diversi, ma accomunate dallo stesso, straziante epilogo - feriscono nel profondo il cuore di tutta la nostra comunità".
"In questo momento di lacerante dolore, desidero stringere in un abbraccio paterno e carico di affetto i familiari delle vittime, assicurando la vicinanza concreta e la preghiera di tutta la nostra arcidiocesi. Di fronte al mistero del male e alla fragilità umana, sentiamo ancora più forte la necessità di custodire con tenerezza la vita e la dignità di ogni donna, rifiutando ogni forma di chiusura e di prevaricazione", aggiunge Bellandi, che conclude: "Accanto al lavoro prezioso delle istituzioni, della magistratura e delle forze dell'ordine, siamo tutti chiamati a prenderci cura gli uni degli altri, educando al rispetto, all'ascolto e alla mitezza nelle nostre famiglie, nelle scuole e negli ambienti ecclesiali. Che tutte le nostre parrocchie abbiano porte sempre aperte e si confermino riferimenti accoglienti presso cui trovare comprensione, aiuto e conforto, affinche' nessuno venga lasciato solo nel proprio disagio o nella propria solitudine. Nella preghiera affidiamo tutti all'infinita misericordia del Padre, invocando il dono della pace e della consolazione".
La sindaca: "Un omicidio barbaro"
"Oggi la nostra comunità è stata colpita al cuore da una tragedia immane e inaccettabile", ha detto la sindaca di Castel San Giorgio, Paola Lanzara, aggiungendo che "la nostra caraconcittadina Elda, di 88 anni, moglie dell'indimenticato Domenico Sessa a cui è intitolato il nostro campo sportivo, è stata barbaramente assassinata". "Siamo sconvolti e profondamente addolorati di fronte a un atto cosi' efferato", aggiunge la prima cittadina.
"Elda - prosegue - era punto di riferimento di una famiglia stimata; un'insegnante che ha dedicato la sua vita alla crescita e all'educazione di intere generazioni di nostri concittadini, lasciando un segno indelebile di garbo, dedizione e umanità. In segno di profondo rispetto, cordoglio e partecipazione dell'intera comunità, annuncio sin d'ora che nel giorno delle esequie sarà proclamato il lutto cittadino", prosegue Lanzara.