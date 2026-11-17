AGI - La Corte d'Appello di Catanzaro ha confermato la condanna a 16 anni di reclusione per Isabella Internò, imputata per la morte del suo ex fidanzato, il calciatore del Cosenza Denis Bergamini, del 18 novembre 1989. Bergamini fu trovato morto sulla statale 106 jonica a Roseto Capo Spulico, nel Cosentino. Aveva 27 anni.
Internò, con cui Bergamini aveva avuto una relazione di qualche anno, era stata condannata dal Tribunale di Cosenza a 16 anni di reclusione per concorso in omicidio volontario per la morte del calciatore. La Procura generale aveva chiesto la condanna aumentando la pena a 23 anni di reclusione.
Omicidio Bergamini, per gli avvocati di Internò "un processo bufala". Indagato anche il cugino dell'ex
Nel corso delle loro arringhe, l'avvocato Angelo Pugliese e il collega Cataldo Intrieri (che difendono Internò) hanno ribadito che tutto il processo è stata una "bufala" e che si è trattato, comunque, di un "processo tossico" per questo motivo quella sentenza di primo grado "va rasa al suolo".
Lo scorso settembre la Procura di Castrovillari (Cosenza) ha chiuso le indagini nei confronti di un altro indagato Roberto Internò, cugino di Isabella. Secondo gli inquirenti, la vittima sarebbe stata narcotizzata e poi uccisa "asfissiandolo meccanicamente mediante uno strumento "soft" e ponendolo, gia' cadavere o in limine vitae, allo scopo che venisse investito da mezzi in transito, sulla strada Ss 106, direzione Taranto, all'altezza del Km 401 circa, del comune di Roseto Capo Spulico.
Omicidio Bergamini, i legali della famiglia: "Ora basta con complotti e insulti"
"Anche la Corte d'Assise d'Appello ha confermato la condanna di primo grado della Corte d'Assise di Cosenza. Adesso basta con i complotti, basta con gli insulti ai giudici, a me e agli avvocati Pisa e Galeone, e alla povera Donata. Alle insinuazioni, alle calunnie e ai talk show abbiamo risposto con le sentenze". Lo ha detto all'AGI l'avvocato Fabio Anselmo, legale della famiglia Bergamini, dopo la sentenza.
I giudici della Corte di Appello di Catanzaro, presieduti da Piero Santese, hanno respinto la richiesta della Procura generale di riconoscere le aggravanti della premeditazione. La sentenza è arrivata dopo due ore e mezza di camera di consiglio, alla vigilia del 37esimo anniversario della morte del calciatore del Cosenza. Per la famiglia Bergamini, costituitasi parte civile con gli avvocati Anselmo, Silvia Galeone e Alessandra Pisa, la conferma in appello rappresenta un altro passaggio "importante" dopo la sentenza di primo grado del 1 ottobre 2024, che aveva accolto la tesi dell'omicidio e non del suicidio. Il deposito delle motivazioni della sentenza di secondo grado è atteso entro 90 giorni.