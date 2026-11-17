Femminicidio nella Bergamasca, soffoca la moglie poi si consegna ai carabinieri
E' avvenuto a Bossico, piccolo comune nella Bergamasca. L'autore dell'omicidio è un uomo di 63 anni che ha confessato di aver ucciso la coniuge 61enne
AGI - Femminicidio a Bossico, piccolo Comune nella Bergamasca. L’autore è stato il marito 63enne di una donna di 61 anni che, dopo il delitto, ha chiamato intorno alle 18 e 30 i carabinieri di Rovere assumendosi la responsabilità di averla soffocata e uccisa.
Il video dell'intervento dei carabinieri
All’interno dell’abitazione i soccorritori del 118 hanno trovato la donna esanime e hanno cercato di rianimarla senza successo dichiarandone infine il decesso. La coppia conviveva e non risultano interventi precedenti per liti o denunce sporte dalla vittima. Il reo confesso è stato preso in custodia dai carabinieri.