AGI - Dagli struffoli al cioccolato bianco alla pastiera napoletana trasformata in un dolce da credenza, passando per il tiramisù in veste natalizia e la cassata alle nocciole. La pasticceria italiana si prepara al Natale 2026 reinterpretando alcune delle specialità regionali più conosciute, con una crescente attenzione alla leggerezza degli impasti e all'equilibrio dei sapori.
Le novità sono state presentate a Napoli in occasione dell'appuntamento annuale “I Dolci delle Feste dei Grandi Interpreti”, promosso da Mulino Caputo, che ha riunito maestri pasticceri provenienti da Campania, Sicilia, Puglia e Toscana. “Le proposte presentate confermano che la ricerca di dolci più leggeri, bilanciati e contemporanei non fa che rinvigorire la tradizione, regalandole nuova vita. D'altra parte, come amo ribadire, la tradizione di oggi è l'innovazione di ieri”, ha dichiarato Antimo Caputo, amministratore delegato di Mulino Caputo.
I dolci dalla Costiera amalfitana a Ischia
Sal De Riso, presidente dell'Accademia Maestri Pasticceri Italiani, ha presentato una versione natalizia della sua Delizia al limone, uno dei dolci simbolo della Costiera amalfitana. La preparazione prevede un pan di Spagna profumato al lime, limone e vaniglia, farcito con crema al limone Costa d'Amalfi Igp e ricoperto da una doppia glassatura al lampone e al limone, con ribes rossi, lamponi e foglie d'oro.
Nello Iervolino, pastry chef del Grand Hotel Regina Isabella di Ischia, ha invece proposto il Natalino Made in Ischia, una rivisitazione del cornetto isolano realizzata con pasta brioche, rivestita d'oro e farcita con crema pasticciera e gel all'amarena e alla ciliegia.
La pesca di Prato e il mostacciolo che riposa 40 giorni
Andrea Sacchetti, della pasticceria Nuovo Mondo di Prato, ha reinterpretato la tradizionale pesca di Prato, composta da due semisfere di pasta brioche imbevute di alchermes. Per la versione natalizia ha scelto una crema pasticciera aromatizzata alla cannella, ai chiodi di garofano e alla vaniglia, completata con scorza d'arancia candita.
Antonio Gargiulo, pasticcere di Sant'Agnello, ha recuperato invece un'antica tecnica di preparazione del mostacciolo, legata alla tradizione dolciaria conventuale. Il suo impasto, arricchito con agrumi e pisto, una miscela di spezie tipica della pasticceria campana, viene lasciato riposare per quaranta giorni. La lunga maturazione favorisce un processo enzimatico naturale che conferisce al dolce maggiore morbidezza e ne esalta gli aromi. A completare la preparazione, una glassatura al cioccolato fondente.
La cassata siciliana e le cartellate pugliesi
Il siciliano Giuseppe Bellia, di Giarre, in provincia di Catania, ha presentato la cassata al forno, un guscio di pasta frolla ripieno di ricotta di pecora e profumato agli agrumi. Considerata un'antenata della più celebre cassata preparata a freddo, questa specialità appartiene alla più antica tradizione dolciaria dell'isola. Bellia ha accompagnato la sua creazione con un vassoio a forma di Sicilia, dedicato alle specialità natalizie delle nove province.
Dalla Puglia è arrivata invece la cartellata al vincotto di Antonio Daloiso, pasticcere di Barletta. Le origini del dolce si intrecciano con la simbologia religiosa: secondo la tradizione popolare, le strisce di pasta richiamano le fasce che avvolsero Gesù Bambino, mentre le tipiche pieghe ricordano le spine della corona di Cristo. La preparazione è arricchita con vincotto di fichi e uva.
Gli struffoli al cioccolato bianco e la tombola da mangiare
A rappresentare la tradizione napoletana è stato anche Sabatino Sirica, della storica pasticceria di San Giorgio a Cremano, con il raffaiuolo alla cassata, preparato secondo la ricetta tradizionale. Carmine Di Donna ha proposto gli struffoli sia nella versione classica sia in quella arricchita con cioccolato bianco. Pasquale Pesce, della pasticceria Pesce 1896 di Avella, ha presentato la cassata avellana, una rivisitazione della specialità siciliana realizzata con le nocciole del territorio.
Salvatore Capparelli ha scelto invece di riprodurre in cioccolato uno dei giochi più popolari delle festività napoletane, la tombola, con la sua “Smorfia di Capparelli”. Ha inoltre presentato una particolare versione della cassata, senza zucchero fondente, che racchiude in un guscio di pasta frolla un inserto di babà bagnato al mandarino.
Il tiramisù di Natale e la pastiera fuori stagione
Tra le reinterpretazioni più insolite figurano quelle di Giustina Brasiello e Bruno Merlonghi. La prima ha rivisitato il tiramisù con una glassa rossa, una farcitura alla ricotta, savoiardi imbevuti di caffè e uno strato croccante di feuilletine, sottili scaglie di cialda.
Merlonghi ha chiamato invece “Eresia” la sua versione della pastiera napoletana, tradizionalmente associata alla Pasqua. Il pasticcere di Bacoli l'ha trasformata in un dolce da credenza, con una frolla alla cannella, un impasto profumato ai fiori d'arancio e un cremino alla mandorla. Tutte le creazioni sono disponibili dal 17 novembre presso le pasticcerie dei maestri che hanno partecipato all'iniziativa.