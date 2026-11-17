AGI - Microchip della carta di identità rimosso e "montato" su un'altra, per consentire a criminali di aggirare i controlli informatici e aprire conti correnti online, richiedere finanziamenti, attivare schede telefoniche o compiere truffe a distanza. Il tutto, all'insaputa della persona a cui era stata rubata l'identità digitale.
Carta di identità manomessa, un nuovo fenomeno criminale nel Salento
E' quanto hanno accertato i carabinieri di Lecce, che hanno scoperto un "nuovo e insidioso fenomeno criminale che sta interessando il territorio salentino". Le indagini, spiegano i militari, hanno fatto emergere "una tecnica criminale particolarmente subdola: i malviventi riescono ad asportare chirurgicamente il microchip NFC contenuto all'interno del documento (il 'cuore' elettronico che custodisce i dati biometrici e anagrafici), lasciando la tessera di plastica apparentemente integra". La carta, pero', risulta a quel punto svuotata dell'identità digitale e dunque non più valida.
I chip delle carte di identità digitale sono "merce preziosa" sul mercato nero
Sul mercato nero, poi, questo microchip è considerato "merce preziosa" e la rivendita rappresenta una "vera e concreta minaccia". Una volta effettuato il "trapianto" del microchip, le varie registrazioni o le richieste di finanziamento vengono fatte "a nome dell'ignara vittima, che rischia di trovarsi iscritta nei registri dei cattivi pagatori o coinvolta in indagini per reati mai commessi". I militari hanno poi accertato come alcune manomissioni sarebbero state fatte direttamente dai titolari, che avrebbero danneggiato la propria carta di identita' rimuovendo il microchip "nel falso e infondato timore che lo stesso funga da localizzatore Gps".
Gli inquirenti: "Alterare un documento porta all'apertura di un fascicolo penale"
I carabinieri, infine, spiegano che "utilizzare o esporre una carta alterata significa esporsi inevitabilmente al sequestro del tesserino e all'apertura di un fascicolo penale. Il reato configurabile è quello di falsità materiale commessa dal privato in certificati o autorizzazioni amministrative, che prevede la reclusione da 4 mesi a 2 anni, pena che può salire fino a 5 anni nel caso in cui si accerti anche il possesso e la fabbricazione di documenti falsi". Sono attualmente in corso "serrate indagini" per risalire agli autori di queste manomissioni e disarticolare i canali di riciclaggio di questi dispositivi.