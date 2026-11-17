AGI - Il Buy Now Pay Later non sparisce. Da venerdì 20 novembre, però, non sarà più il tasto quasi invisibile che al momento del pagamento divide il prezzo in tre e approva tutto in pochi secondi. Per Klarna, Scalapay, PayPal e gli altri operatori del “compra ora, paga dopo” entrano in vigore regole più severe. L’obiettivo è evitare che una formula ormai abituale per milioni di famiglie diventi una spirale di debiti. Le novità riguardano tre aspetti: come viene concesso il credito, quali informazioni vanno date prima dell’acquisto e come si fa pubblicità.
Buy Now Pay Later, cosa prevede il decreto legislativo 212
La base è giuridica, ma le conseguenze per chi compra sono molto concrete. Con il decreto legislativo 212 del 31 dicembre 2025 l’Italia ha recepito la nuova direttiva europea sul credito ai consumatori, che gli addetti ai lavori chiamano CCD2. Il testo cancella le vecchie esclusioni che lasciavano il Buy Now Pay Later fuori dalle regole del Testo unico bancario. Da questo momento la rateizzazione conta come credito a tutti gli effetti, anche quando non costa un euro di interessi. Fanno eccezione solo alcune dilazioni considerate a basso rischio.
Cosa cambia per gli operatori e i contratti in corso
Il servizio non verrà spento. Le società hanno fatto sapere che i pagamenti a rate resteranno disponibili e che cambierà l’esperienza d’uso, con qualche passaggio in più prima della conferma. Chi ha già un piano di pagamento aperto non deve fare nulla, i contratti in corso restano soggetti alle vecchie norme fino all’ultima rata. Gli operatori, poi, hanno un po’ di tempo in più per alcuni adeguamenti. Se le disposizioni attuative della Banca d’Italia entreranno in vigore dopo il 20 novembre, avranno novanta giorni da quella data per mettersi in regola.
I numeri della Banca d’Italia
La stretta arriva dopo una crescita rapidissima. Secondo la nota di stabilità finanziaria pubblicata a marzo dalla Banca d’Italia, la quota di famiglie che ha usato almeno una volta il Buy Now Pay Later è salita dal 4% del 2022 al 30% del 2025. Sono ventisei punti in tre anni, ovvero la diffusione si è moltiplicata per più di sette. Circa due terzi lo usano solo ogni tanto. A preoccupare via Nazionale è il profilo di chi ci ricorre, perché lo strumento è più diffuso tra i nuclei con redditi medio-bassi, debiti già aperti e pochi risparmi.
Il motivo si capisce guardando il carrello. Con il costo della vita in aumento, lo smartphone nuovo, una settimana di vacanza o un capo firmato sono spese che molti non riescono più a pagare in una volta sola. Dividerle in tre le rende accessibili, almeno in apparenza. Il rischio vero è l’accumulo. Chi apre rate su più piattaforme insieme perde facilmente il conto di quanto deve e può superare, senza accorgersene, quello che il proprio bilancio è in grado di sostenere. I crediti deteriorati danno un segnale chiaro. Nel 2023, in un campione di operatori analizzato dalla Banca d’Italia, la quota legata al Buy Now Pay Later era del 5%, contro il 3,5% del credito al consumo nel suo insieme.
Verifica del merito creditizio
È la novità più importante. Dal 20 novembre l’operatore, prima di concedere la rateizzazione, dovrà accertarsi che il cliente possa davvero restituire la somma. Si chiama valutazione del merito creditizio ed è lo stesso controllo che fa una finanziaria quando si chiede un prestito personale. Se emergono dubbi sulla capacità di rimborso, la richiesta potrà essere rifiutata. In pratica il via libera non sarà più automatico, e al checkout potrà capitare di dover pagare l’intero importo subito.
Pubblicità e informazioni
Cambia anche il modo di presentare il prodotto. Non saranno più ammessi gli slogan che descrivono le tre rate come una semplice divisione del prezzo, perché nascondono di cosa si tratta, chi paga a rate si indebita, anche per poche settimane e senza interessi. Saranno vietati anche i messaggi poco chiari sui costi o quelli che gonfiano i vantaggi della rateizzazione. Prima di confermare l’acquisto, il consumatore dovrà ricevere le stesse informazioni previste per qualsiasi finanziamento.
Anche le tutele diventano quelle del credito al consumo tradizionale. Chi sceglie il Buy Now Pay Later potrà esercitare il diritto di recesso. Se avrà difficoltà a pagare le rate, l’operatore dovrà offrirgli assistenza. Il “compra ora, paga dopo” quindi resta, ma la legge lo tratta in modo diverso: non più come una comodità al momento del pagamento, ma come un prestito, con gli obblighi che ne derivano per chi lo offre e le garanzie per chi lo usa.