AGI - Un operaio è morto dopo essere stato travolto da un'auto che viaggiava sull'autostrada A18 Messina-Catania. L'incidente è avvenuto in direzione Catania, tra Giardini di Naxos e Fiumefreddo. A riferirlo è il Consorzio autostrade siciliane.
Alla guida dell'auto che ha travolto l'operaio c'era una donna che, secondo quanto ricostruito finora, avrebbe operato una manovra azzardata lungo una carreggiata ridotta per i lavori in corso, entrando così nel cantiere. L'incidente è avvenuto intorno alle 9 di mattina del 17 novembre. La conducente dell'auto è stata fermata.
Incidente in Piemonte, sette feriti
Nella serata del 16 ottobre, invece, un incidente tra un autobus di linea e un'auto ha causato sette feriti tra Palazzolo e Trino, in provincia di Vercelli. L'incidente è avvenuto lungo la strada provinciale 7, alle porte del centro abitato trinese. Dopo l'impatto, il mezzo pubblico ha terminato la corsa fuori strada.
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno soccorso sei passeggeri dell'autobus e uno dei due conducenti, trasferendoli poi negli ospedali di Casale Monferrato e Vercelli per gli accertamenti del caso. Per i rilievi e la ricostruzione della dinamica dell'accaduto hanno operato fino a tarda sera i carabinieri della stazione di Ronsecco e del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Vercelli.