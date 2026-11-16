AGI - Omicidio seguito da tentato suicidio a Serre, comune della Piana del Sele nel Salernitano. Un uomo di 88 anni ha ucciso la moglie 82enne e ha poi tentato di togliersi la vita all'interno della loro abitazione. A lanciare l'allarme è stata la badante della coppia, che ha fatto la drammatica scoperta una volta entrata nella casa dei due anziani.
La prima ricostruzione: la donna colpita a letto
Stando a una prima ricostruzione dei fatti, l'88enne avrebbe colpito la moglie con un'arma da taglio per poi tentare il suicidio. Al momento dell'aggressione la donna era a letto, anche se non è ancora chiaro se fosse ammalata o se stesse semplicemente riposando.
I soccorsi e le indagini dei carabinieri
L'uomo è stato soccorso dai sanitari del 118, che lo hanno trasportato d'urgenza al pronto soccorso del presidio ospedaliero di Eboli. Sul luogo della tragedia sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Eboli, che conducono le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto, affiancati dai militari dell'Arma della Squadra investigazioni scientifiche (Sis) del Comando provinciale di Salerno per i rilievi tecnici nell'abitazione.