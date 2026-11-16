AGI - Sono Bolzano, Milano e Bologna le tre province italiane con la migliore qualità della vita, secondo un'indagine realizzata da Italia Oggi e Ital Communications in collaborazione con l'Università Sapienza di Roma. La top 10 è composta interamente da province del nord Italia (oltre le prime tre ci sono Padova, Trento, Rimini, Firenze, Parma, Monza e Verona), con Bolzano e Milano che si sono scambiate le prime due posizioni rispetto al 2025.
Taranto ultima, il Sud in fondo alla classifica
Gli ultimi posti della graduatoria sono invece appannaggio del Sud: la classifica è chiusa da Taranto (107°), in picchiata di sei posizioni rispetto allo scorso anno e preceduta da Crotone (106°) e Foggia (105°). Tra le altre città più importanti, Venezia guadagna sedici posizioni e raggiunge il 18° posto, Torino resta al 26° e Roma scende di una posizione, al trentesimo posto.
Come viene stilata la classifica della qualità della vita
La classifica è stilata sulla base di 92 indicatori, suddivisi in nove macro-categorie: affari e lavoro, ambiente, istruzione, popolazione, reati e sicurezza, reddito e ricchezza, salute, sicurezza sociale e turismo e cultura. Alla provincia con il posizionamento migliore vengono assegnati mille punti (Bolzano quest'anno), mentre zero a quella peggiore (Taranto). Le 107 province, a seconda del loro punteggio, vengono poi ripartite in quattro gruppi: 30 nel primo (buono), 30 nel secondo (accettabile), 26 nel terzo (discreto) e 21 nel quarto (insufficiente).
Chi sale e chi scende rispetto al 2025
Significativi, rispetto al 2025, i movimenti in avanti delle province di Belluno (dal 61° al 31° posto), Pistoia (dal 57° al 39°) e Pordenone (dal 23° al 13°), mentre Lucca arretra dal 31° al 49°. La qualità della vita nel 2026 è risultata buona o accettabile in 60 province su 107. La prima provincia meridionale in classifica è Isernia (67°), mentre Alessandria (72°) è l'ultima del Nord.