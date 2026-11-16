AGI - La terza Corte d'assise di Roma ha condannato a 22 anni di reclusione Salvatore Nicitra, 70enne ritenuto dagli investigatori a suo tempo vicino alla Banda della Magliana, e Calogero Farruggio, 67 anni ed ex membro della Stidda siciliana, per l'omicidio di Valentino Belardinelli, avvenuto il 24 novembre 1988 nel quartiere di Primavalle.
Quattordici anni di reclusione sono stati invece inflitti a Giovanni Calafato, anche lui ex esponente della Stidda, legato anche all'omicidio del giudice Rosario Livatino, e ora collaboratore di giustizia.
Le assoluzioni per gli altri omicidi contestati
I tre imputati sono stati assolti per gli omicidi di Roberto "Bebo" Belardinelli (fratello di Valentino), Paolino Angeli (uccisi in un agguato il 12 novembre 1988) e Giampiero Caddeo, morto il 10 agosto 1983 nell'ospedale psichiatrico giudiziario di Aversa, a causa dell'esplosione di una bombola di gas che provocò il crollo di una parte divisoria della cella in cui l'uomo si trovava. Per l'accusa il vero obiettivo del delitto di Aversa era Roberto Belardinelli, in quel momento assente.
Per gli omicidi di "Bebo" e Angeli, il pm Rosalia Affinito aveva chiesto l'ergastolo, mentre per l'assassinio di Caddeo l'assoluzione per mancanza di prove.
Le accuse e il movente
Nicitra e Farruggio erano accusati, rispettivamente come mandante e intermediario, di omicidio volontario in concorso aggravato dalla premeditazione nei confronti dei fratelli Belardinelli e di Paolino Angeli, uccisi tra il 12 e il 24 novembre 1988. Secondo la Procura, il movente sarebbe da ricondurre al controllo delle scommesse clandestine nel territorio.
Nicitra (difeso dagli avvocati Sandro D'Aloisi e Claudio Davino) e Farruggio (assistito dai penalisti Vincenzo De Vincentis e Gaetano Aufiero), presenti in aula, non sono sottoposti a misure cautelari perché i fatti non sono più attuali. Nell'agguato del 12 novembre rimase ferito anche Franco Martinelli, ma l'accusa di lesioni personali è stata prescritta.
"È una sentenza assurda, non hanno uno straccio di prova, ma sono fiducioso nel ricorso che presenteremo in appello", ha dichiarato Nicitra dopo la lettura della sentenza.