Neonata morta nell’Alto Sebino, martedì l’autopsia

AGI - La storia della neonata morta in un paese dell'Alto Sebino, nella Bergamasca, comincia con una gravidanza di cui in famiglia, stando alle prime ricostruzioni, nessuno sapeva nulla. La madre, una ragazza minorenne, l’avrebbe tenuta nascosta fino alla notte tra venerdì 13 e sabato 14 novembre, quando la piccola, partorita al settimo mese, è stata trovata senza vita. Solo dopo, colta da un malore, la giovane avrebbe chiesto aiuto ai genitori, che l’hanno portata subito in un ospedale della zona.
Le indagini sono affidate ai carabinieri che lavorano insieme alla procura di Bergamo e a quella per i minorenni di Brescia. Un primo esame non avrebbe trovato segni di violenza sul corpo della bambina, ma gli inquirenti hanno comunque disposto l’autopsia, in programma martedì 17 novembre.
Neonata morta, cosa dovrà chiarire l’autopsia
Dall’esame autoptico si aspettano due risposte: le cause del decesso e il momento esatto in cui è avvenuto. Servono a capire se la bambina sia morta dopo il parto o se fosse già senza vita quando è venuta alla luce.
L’autopsia, però, è solo una parte del lavoro. I militari ricostruiranno anche le settimane prima di quella notte, concentrandosi sui comportamenti della ragazza. Per farlo analizzeranno i dispositivi elettronici che aveva a disposizione e sentiranno le persone a lei più vicine.
La ragazza ricoverata, nessun procedimento aperto
La giovane è ancora in ospedale. Al momento non è stato aperto nessun procedimento nei suoi confronti, ogni decisione arriverà solo quando saranno conclusi tutti gli accertamenti.
Sul caso gli inquirenti mantengono il massimo riserbo, per proteggere la minore e la famiglia.