Maltempo oggi, allerta gialla in 9 regioni: frane in Campania

AGI - Frane, colate di fango e strade bloccate in Campania, mentre la perturbazione atlantica punta ora sul Centro Italia con nove regioni in allerta gialla. È il bilancio di un lunedì segnato dal forte maltempo: la statale Amalfitana è stata chiusa, diverse persone sono state tratte in salvo a Cava de' Tirreni e si registrano allagamenti nell'area sud del Salernitano.
Forti piogge in Toscana, che oggi sarà in allerta gialla. Nel mirino della perturbazione che sta attraversando l'Italia, i già fragili territori della Toscana Nord-Ovest e il Grossetano.
Le regioni in allerta gialla
La Protezione civile ha diramato un'allerta gialla per le forti precipitazioni e in alcuni casi per i temporali per varie zone di nove regioni. Si tratta di:
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Toscana
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Emilia-Romagna
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Lazio
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Marche
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Abruzzo
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Molise
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Campania
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Basilicata
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Calabria
Toscana: sorvegliati speciali fiumi e corsi d'acqua minori
In conseguenza di una saccatura atlantica in transito sono dunque in corso in Toscana precipitazioni con possibili temporali sulle zone settentrionali lungo una direttrice che va da Livorno-Pisa fino a Lucca, Pistoia, Prato, Firenze e il Mugello.
Osservato speciale è il reticolo idrografico, dove sarà possibile l'innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua minori.