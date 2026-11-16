AGI - Gianni De Gennaro è indagato per depistaggio nell'ambito delle indagini sulla strage di via D'Amelio coordinate dalla procura di Caltanissetta. Giovedì scorso, i Ros avevano svolto una serie di perquisizioni riconducibili allo stesso ex capo della polizia, ad alcuni suoi collaboratori e al pentito Salvatore 'Totuccio' Contorno. I realtà i magistrati - che sono anche alla ricerca dell'agenda rossa appartenuta a Paolo Borsellino e sparita subito dopo l'esplosione - hanno chiesto l'arresto di De Gennaro, oltre a quello del suo collaboratore Francesco Pacetto e a Contorno.
Per Donatella Peruzzi, funzionario in servizio al Dis, era stato chiesto invece il carcere mentre per Massimo Carnicelli, la misura interdittiva della sospensione dalle funzioni. I pm hanno depositato atto di appello, in relazione al quale, oggi il Tribunale del Riesame di Caltanissetta ha provveduto e ha notificato la fissazione dell'udienza agli interessati. De Gennaro, Franco Pacetto (suo storico collaboratore) e Massimo Carnicelli (addetto alla sua tutela) sono indagati perchè avrebbero indotto Contorno a non rendere dichiarazioni ai pm nisseni. Dichiarazioni che Contorno si sarebbe rifiutato di rendere.
De Gennaro, Peruzzi e Carnicelli - secondo l'ipotesi accusatoria - all'indomani di un serie di perquisizioni che, nel settembre del 2023, riguardarono i familiari di Arnaldo La Barbera, avrebbero "occultato documentazione sia cartacea che informatica - si legge in una nota a firma del procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca - spostandola dal luogo in cui si trovava (e segnatamente affidandone parte al marito della Peruzzi)".
L'arresto di Contorno nel 1989 e il 'corvo' di Palermo
"Nel solco di quanto statuito dai provvedimenti, passati oramai in giudicato, che hanno definito i processi Borsellino Quater e 'depistaggio' - aveva scritto la procura in una nota riferito alle perquisizioni del 12 novembre scorso - sono stati svolti ulteriori approfondimenti che hanno consentito di delineare meglio quelli che costituiscono i prodromi dai fatti accaduti nel 1992, ossia: l'arresto di Salvatore Contorno, avvenuto a San Nicola l'Arena (Palermo) all'alba del 26 maggio 1989 in circostanze mai del tutto chiarite né dalla Squadra Mobile locale, che eseguì il blitz, né dal Nucleo Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, che in quel frangente gestiva il collaboratore, diretto allora dal funzionario Giovanni De Gennaro".
La procura indica poi la vicenda del "corvo di Palermo": gli scritti anonimi che delegittimarono Giovanni Falcone e che, secondo gli atti giudiziari, avrebbero incentivato l'attuazione del fallito attentato all'Addaura ai danni dello stesso magistrato, avvenuto pochi giorni dopo.
Le ipotesi della procura
"Sin dai primi accertamenti si è registrata una, apparentemente ingiustificata, preoccupazione da parte di De Gennaro, sia per la presente indagine, che nel settembre 2023 era stata in parte resa nota a seguito delle perquisizioni disposte a carico dei componenti della famiglia di Arnaldo La Barbera, sia sull'andamento del processo 'Depistaggio' in corso presso il Tribunale di Caltanissetta", sottolineava il procuratore De Luca qualche giorno fa.
"Sono stati infine raccolti molteplici elementi - si chiarisce - dai quali è possibile desumere che lo stesso De Gennaro, avvertito circa determinati dettagli inerenti alla presente indagine, si sia fattivamente adoperato, avvalendosi oltre che dell'addetto alla sua tutela Massimo Carnicelli, di un altro suo strettissimo collaboratore, Francesco Pacetto, già Ispettore di Polizia e presumibilmente in servizio al DIS (su quest'ultimo punto vi sono accertamenti in corso), ora in pensione, al fine di impedire a Salvatore Contorno di rendere dichiarazioni alla Procura di Caltanissetta".
E ancora: per chi indaga "vi sono altresì elementi, sempre a livello di concreta ipotesi, circa una ulteriore condotta messa in atto sempre da De Gennaro il quale, avvalendosi questa volta di un'altra sua fedele collaboratrice, Donatella Peruzzi, anche lei in forza al DIS, avrebbe celato della documentazione, appositamente meglio occultata all'indomani delle predette perquisizioni del settembre 2023; documentazione solo in parte recuperata dai militari del R.O.S. (ritrovata poiché era stata, per una fortuita contingenza, rubata da ignoti nel corso dell'indagine) riguardante, tra le altre cose, anche atti giudiziari e articoli di stampa afferenti all'arresto di Salvatore Contorno nel 1989". Ciò sarebbe avvenuto anche in relazione alla distruzione di altra documentazione che, secondo gli stessi interessati, sarebbe particolarmente delicata.
"Per questi motivi, sono stati sottoposti a perquisizione i locali nella disponibilità di Giovanni De Gennaro, Donatella Peruzzi, Massimo Carnicelli, Salvatore Contorno, Francesco Pacetto e altri soggetti a vario titolo vicini a De Gennaro".
Via D'Amelio, la borsa di Borsellino e l'agenda rossa
Nel dare notizia delle perquisizioni, poi, la procura di Caltanissetta aveva ricostruito anche "l'esatta filiera dei passaggi della borsa del giudice Borsellino, finita nell'ufficio di La Barbera subito dopo l'esplosione senza che venisse mai redatto alcun verbale".
Le sentenze precedenti hanno già stabilito che "l'accelerazione della strage di via D'Amelio, la scomparsa dell'agenda rossa" e la gestione "minimalista" delle indagini, impartita da La Barbera e avallata dall'allora Procuratore di Caltanissetta pro tempore, Giovanni Tinebra, servirono ad agevolare assetti di interesse e potere diversi e più compositi del sodalizio mafioso.
La borsa del giudice Paolo Borsellino era finita nell'ufficio di La Barbera subito dopo l'esplosione, senza alcun verbale che ne registrasse la presenza, e rimase lì, presumibilmente, fino all'inizio del novembre 1992, quando fu formalmente repertata.
Inoltre, gli inquirenti affermano di aver documentato "la presumibile appartenenza dell'allora Procuratore di Caltanissetta Giovanni Tinebra, dominus delle indagini sulle stragi, a contesti massonici coperti".