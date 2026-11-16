AGI - Tornano nelle farmacie romane i test gratuiti per il rilevamento rapido di 'droghe dello stupro' nei cocktail: fino alla fine di novembre, 5mila kit potranno essere ritirati nelle 60 farmacie aderenti. Dopo il successo della scorsa edizione, Federfarma Roma ha deciso di replicare quest'anno l'iniziativa 'Il consenso non si scioglie in un drink', con l'obiettivo di contrastare il fenomeno del 'drink spiking', ossia l'aggiunta inconsapevole di droghe nei cocktail per stordire le vittime e abusarne sessualmente.
Nelle farmacie i test per rilevare le droghe dello stupro
In occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, per tutto il mese è possibile ritirare gratuitamente presso le farmacie aderenti i dispositivi per il rilevamento rapido di sostanze stupefacenti nei cocktail. "In considerazione dell’elevata partecipazione ottenuta nel 2025 - spiega Andrea Cicconetti, Presidente di Federfarma Roma - questa volta abbiamo deciso di raddoppiare il numero dei kit nonché aumentare i presidi per la distribuzione. Saranno circa 5.000 i dispositivi gratuiti messi a disposizione della cittadinanza all'interno di ben 60 farmacie romane aderenti".
Come funziona il test
Attraverso questi stick (CYD – Check Your Drink) è possibile rilevare, con una sola goccia prelevata dal proprio drink, sostanze inodori e insapori come GHB, ketamina, cocaina e scopolamina. Tutte droghe che possono provocare perdita di coscienza, amnesia e incapacità di difendersi.
I test sono ultra rapidi, facili da usare, discreti e accurati fino al 98%. "Questa iniziativa testimonia, ancora una volta, come la farmacia sia ormai un punto di riferimento essenziale e di primo ascolto per la sicurezza dei giovani e delle donne", prosegue Cicconetti, "siamo particolarmente orgogliosi che il modello virtuoso sviluppato a Roma per contrastare ogni forma di violenza abbia fatto da apripista su scala nazionale.
Infatti, quest’anno si aggiungono alla nostra rete le farmacie di Brindisi e Brescia". Anche questa nuova edizione vede la stretta sinergia e la collaborazione tra Federfarma Roma, Giuridicamente Libera, Befree, Telefono Rosa, Differenza Donna, Associazione Ponte Donna APS, Girotondo, Lucha y Siesta, Gener act. L’elenco e il calendario aggiornato delle farmacie aderenti saranno consultabili sui canali ufficiali di Federfarma Roma.