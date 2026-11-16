AGI - Apre per la prima volta al pubblico la Biblioteca Ulpia, nell'area archeologica dei Fori di Traiano a Roma, al termine di 18 mesi di lavori di restauro realizzati dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali con un investimento di 1.755.000 euro nell'ambito dei fondi Pnrr per Caput Mundi.
L'ambiente ipogeo, posto al di sotto dell'attuale livello stradale e a lungo utilizzato come deposito, entra così nel percorso di visita dei Fori Imperiali e nel Sistema Musei in Comune.
L'aula corrispondente alla biblioteca occidentale del complesso inaugurato dall'imperatore Traiano nel 112 d.C. e attribuita ad Apollodoro di Damasco sarà visitabile il venerdì, sabato e domenica per gruppi di massimo 20 persone, con ingressi ogni 40 minuti dalle 9.20 alle 15.20 (ultimo accesso).
L'inaugurazione con Gualtieri e Parisi Presicce
All'inaugurazione hanno preso parte il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e il sovrintendente capitolino ai Beni Culturali, Claudio Parisi Presicce.
"Siamo molto contenti perché è un altro tassello di un lavoro gigantesco per Roma Caput Mundi", ha dichiarato Gualtieri, spiegando che l'intervento rientra nel progetto Carme per "restituire la consapevolezza della monumentalità dei Fori Imperiali" e si inserisce "in un contesto di riqualificazione anche con la nuova passeggiata archeologica, con una migliore interazione tra il sopra e il sotto di questa gigantesca area dei Fori Imperiali" dopo la recente apertura delle Terme di Traiano.
"Qui siamo dentro l'area di valorizzazione e restituzione della realtà e della complessità dei Fori Imperiali, che sono cinque e parzialmente visibili - ha spiegato il primo cittadino - il lavoro del CArME, dentro a un impianto più ampio, è quello di restituire la consapevolezza della monumentalità dei Fori Imperiali. Quello di Traiano era probabilmente il più ricco, con il capolavoro della Colonna e delle due biblioteche: oggi restituiamo una delle due, la biblioteca occidentale. È un lavoro molto bello e importante".
Gualtieri ha poi sottolineato il valore culturale e sociale del sito nell'antichità: "Qua probabilmente c'erano 10.000 volumi di testi greci e altrettanti nell'altra con testi latini: numeri enormi in un'epoca in cui non esisteva la stampa. Una biblioteca gigantesca e pubblica, che fa molto riflettere su come per i romani le biblioteche fossero parte integrante di spazi monumentali, non con una funzione solo decorativa ma anche pratica, culturale, di fruizione del patrimonio letterario".
Il primo cittadino ha inoltre auspicato che le giornate di apertura, inizialmente limitate al fine settimana, possano ampliarsi in base alla domanda.
Una delle più grandi biblioteche dell'antica Roma
Tradizionalmente identificata con una delle due sale della Bibliotheca Ulpia destinata nell'antichità a testi letterari, documenti ufficiali e materiali giuridici, pur al centro di un dibattito scientifico più articolato sulla sua effettiva funzione, l'aula torna leggibile nella sua partizione originaria.
"La biblioteca era costituita ad armarium su due livelli lungo le pareti laterali e un'area libera al centro, dove erano posti i tavolini su cui le persone potevano consultare i volumina - ha illustrato Parisi Presicce - abbiamo calcolato che con le 36 nicchie si poteva avere un volume di libri di circa 10.000 unità, quindi una biblioteca enorme che è sopravvissuta almeno fino alla metà del V secolo: lo sappiamo perché Sidonio Apollinare ricevette una statua collocata all'interno della biblioteca greca. È sicuramente un luogo che ci racconta la qualità del lavoro delle botteghe di marmorari che hanno operato in epoca traianea e in epoca adrianea".
Il restauro e il nuovo percorso di visita
L'intervento conservativo ha risolto le infiltrazioni d'acqua provenienti dai sovrastanti giardini di via dei Fori Imperiali, impermeabilizzando la soletta di copertura con un sistema cristallizzante, e ha reso accessibile l'ambiente tramite una passerella sopraelevata e reversibile.
Lungo il percorso sono visibili una porzione dell'antica pavimentazione in marmi policromi, valorizzata dall'illuminazione, e frammenti architettonici come il grande capitello di pilastro del portico di accesso e le decorazioni marmoree delle nicchie.
L'allestimento integra anche le stratificazioni successive all'abbandono post-imperiale, dall'insediamento del Quartiere Alessandrino fino ai pilastri esagonali in cemento armato realizzati durante gli scavi novecenteschi, affiancate da un'installazione multimediale di video mapping.
Un patrimonio culturale restituito alla città
"Vogliamo intanto raccontare che cos'era una biblioteca nel mondo antico: non ce n'erano tante, anche se Roma ne possedeva diverse; la più famosa era quella di Alessandria e poi quella di Pergamo, ma la Biblioteca Ulpia era rinomata in tutto il mondo - ha concluso Parisi Presicce - e poi abbiamo voluto raccontare come si è arrivati a ricomporre e conservare questo spazio, perché nel 1932, quando fu aperta la via dell'Impero, furono ritrovati i primi resti delle murature della biblioteca e fu creata una soletta in cemento armato che l'ha preservata fino ad oggi, ma che non rendeva possibile l'accesso al pubblico. Restituiamo finalmente a tutti, con le caratteristiche di un'accessibilità 'for all', uno spazio importante del Foro di Traiano".