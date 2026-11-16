Banca Revolut Italia commissariata dal tribunale di Milano

AGI - La banca Revolut Italia è stata commissariata per un anno dal tribunale di Milano. La succursale italiana della banca digitale ha circa cinque milioni di correntisti. E' stata la Guardia di finanza, su delega della procura di Milano, ad eseguire la misura dell’amministrazione giudiziaria per la durata di un anno, nei confronti di Revolut.
Revolut al centro delle verifiche della Gdf
Il provvedimento emesso dalla sezione autonoma misure di prevenzione del Tribunale di Milano su richiesta del pm della Dda Paolo Storari, nasce dagli approfondimenti investigativi del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria delle fiamme gialle milanesi sui rapporti tra l’istituto di credito e soggetti indagati o condannati per delitti di riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori, anche aggravati dal metodo o dall'agevolazione mafiosa nonché per altri gravi reati rientranti nell'alveo dei delitti indicati dalla disciplina antimafia.
Dalle analisi è stato ricostruito come Revolut - si legge in una nota firmata dal procuratore Marcello Viola - abbia un “modello gestionale stabile, che ha di fatto agevolato la realizzazione di operazioni di trasferimento, occultamento o distrazione di capitali per complessivi 76,5 milioni di euro, che avrebbero potuto essere intercettate attraverso la puntuale applicazione dei presidi antiriciclaggio previsti dalla normativa”.
I nomi dei clienti 'noti' citati dal Tribunale
Nel provvedimento col quale il Tribunale ha messo in amministrazione giudiziaria banca Revolut, vengono citati i nomi di alcuni clienti noti alle cronache. Tra questi, Nunzio Samuele Calamucci, coinvolto nell'inchiesta su Equalize, Maurizio Ponzoni, il cui nome è emerso nella vicenda di Banca Progetto e Saverio Pintaudi, collaboratore di giustizia nell'ambito del procedimento 'Hydra' che ha svelato un’alleanza tra le tre mafie in Lombardia.
Le ipotesi della Procura di Milano
La procura di Milano contesta a Revolut, la banca digitale da 5 milioni di clienti in Italia, di aver “agevolato la realizzazione di operazioni di trasferimento, occultamento o distrazione di capitali per complessivi 76,5 milioni di euro, che avrebbero potuto essere intercettate attraverso la puntuale applicazione dei presidi antiriciclaggio previsti dalla normativa”. Lo comunicano gli inquirenti milanesi dopo l’esecuzione del provvedimento di amministrazione giudiziaria di un anno per la succursale italiana della banca anglo-lituana.
L'esame dei flussi bancari
L’esame dei flussi bancari ha reso anche possibile accertare che l'inadeguatezza dei presidi antiriciclaggio di Revolut “ha avuto l'effetto concreto di consentire ai soggetti interessati la possibilità di movimentare risorse oggetto di misure cautelari patrimoniali e sottrarle alla tempestiva individuazione per oltre 4.6 milioni di euro”. Per i pm milanesi la “reiterazione e l‘eterogeneità” delle casistiche accertate hanno mostrato” l'inidoneità dei presidi concretamente adottati a prevenire l'utilizzo dell’infrastruttura bancaria da parte di soggetti inseriti in circuiti illeciti.
La Procura: "Non acquisiti dati 'negativi' sui clienti"
"Dagli atti emerge che i sistemi automatizzati del gruppo non avrebbero rilevato, in numerose posizioni, informazioni negative relative a procedimenti penali, misure cautelari o di prevenzione e notizie di stampa riguardanti la clientela". È un passaggio del provvedimento col quale la Procura di Milano ha sottoposto all'amministrazione giudiziaria Revolut.
"La mancata acquisizione o valorizzazione della cosiddetta bad press avrebbe impedito una corretta graduazione de rischio e l'attivazione di verifiche rafforzate - si legge ancora -. La proposta di amministrazione giudiziaria sottolinea che la lacuna non riguarderebbe soltanto l'assenza di una ricerca occasionale, ma la mancata capacità del sistema di intercettare e aggiornare in modo strutturato informazioni suscettibili di incidere sensibilmente sulla valutazione del rischio. In presenza di notizie relative a restrizioni patrimoniali, condanne o procedimenti per reati rilevanti, il cliente avrebbe dovuto essere sottoposto a rivalutazione e, ricorrendone i presupposti, ad adeguata verifica rafforzata".
"Il dato - è scritto - assume particolare significato perché le informazioni soggettive, ove incrociate con le modalità di utilizzo dei conti, avrebbero conferito un significato non equivoco a operazioni che, considerate isolatamente, avrebbero potuto apparire neutre. La censura dell'organo proponente riguarda dunque l'assenza di una lettura integrata e dinamica del rischio".