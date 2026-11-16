AGI - Nuova ondata di mail di minaccia contro gli istituti scolastici italiani. Anche stamattina sono arrivate nuove segnalazioni di allarme bomba a molte scuole italiane, replicando il copione già visto nei giorni scorsi. Questa volta però, in linea con la direttiva del Viminale e la circolare inviata a tutti gli istituti, non ci sono state evacuazioni.
La nuova mail di minaccia alle scuole
"Avete ignorato le nostre richieste, ed è un vero peccato". Comincia così l'email di minacce. "Ho appena ricevuto l'incarico di piazzare e attivare un ordigno esplosivo nel vostro edificio - scrive M.A., verosimilmente il sedicente Mikhail Andropov, firmatario di altri testi simili -. L'esplosione avverrà tra 40 minuti. È stato posizionato in modo tale che l'onda d'urto copra l'intero perimetro. Inoltre, in precedenza abbiamo reclutato un dipendente della vostra mensa, che ha mescolato al cibo e alle provviste una miscela tossica a base di azoturo di sodio e cianuro di potassio. E ricordate: tutte le vittime che moriranno sotto le macerie ricadranno sulla vostra coscienza. L'esplosivo è risultato così potente che sicuramente distruggerà l'intera strada. Buona fortuna. M.A." In oggetto "Siete stati avvertiti", con l'indirizzo del mittente - sicuramente hackerato - appartenente a un'università del Vietnam.
La stretta del Viminale
L'episodio di oggi si inserisce nella scia dei messaggi intimidatori inviati a raffica nei giorni scorsi a decine di scuole, licei e istituti comprensivi in diverse regioni d'Italia. Nelle prime giornate dell'emergenza, i messaggi — dal contenuto pressoché identico e inviati contemporaneamente alle segreterie didattiche — avevano fatto scattare immediatamente i protocolli di emergenza, costringendo dirigenti scolastici e forze dell'ordine a evacuare migliaia di studenti e docenti per consentire le bonifiche degli artificieri, tutte poi rivelatesi falsi allarmi.
Proprio per evitare la paralisi dell'attività didattica e il procurato allarme generato da invii massivi e automatizzati, il ministero dell'Interno ha diramato una precisa circolare operativa ai prefetti e ai dirigenti scolastici.
Perché non sono scattate le evacuazioni
In base alle nuove linee guida messe a punto dal Viminale insieme al ministero dell'Istruzione, di fronte a mail seriali e prive di riscontri oggettivi non scatta più l'evacuazione automatica degli edifici. Le segnalazioni vengono immediatamente prese in carico dalle questure e dalla Polizia Postale, che effettuano le verifiche tecniche e i controlli mirati senza interrompere le lezioni né creare panico tra ragazzi e famiglie.
Mercoledì e giovedì informative del governo su guerra ibrida e allarmi scuole
Nel corso di questa settimana - informa una nota dell'ufficio stampa del ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani - il governo terrà due informative urgenti in Parlamento. Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, riferirà mercoledi' 18 alle 9.30 alla Camera dei deputati e alle 11.30 in Senato con un'informativa sulla guerra ibrida e cognitiva. Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, riferirà giovedì 19 alle 9.30 in Senato e alle 12.30 alla Camera dei deputati con un'informativa sui recenti episodi di allarmi bomba negli istituti scolastici e attacchi hacker nella grande distribuzione alimentare.