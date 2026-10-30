Domenica si corre la maratona di New York

AGI - E' davvero il count down per la Maratona di New York 2026: questa mattina, il pomeriggio in Italia, c'è il via alla 'regina' delle maratone mondiali che porterà gli oltre 50mila atleti, tra statunitensi e quelli arrivato da tutto il mondo, al traguardo di Central Park. E alla partenza ci saranno anche 3 mila runner italiani, numero che fa del nostro il Paese più rappresentato, oltre ovviamente ai padroni di casa. E al tempo stesso sono molte migliaia gli atleti e gli appassionati del podismo che in Italia attendono la giornata per godersi la sfida tra fuoriclasse e per tifare amici e compagni di squadra.
E c'è la novità della diretta in esclusiva dalle ore 14 su www.corrieredellosport.it e sull'omonimo canale youtube https://www.youtube.com/@corrieredellosport-official della TCS New York City Marathon, la 'Regina delle maratona', la più iconica e seguita che è riuscita a superare i 36 mila iscritti nell'edizione dello scorso marzo, toccando così uno straordinario numero partecipativo che le consente di poter essere tra le Top Ten maratone del mondo.
La maratona di Roma
Continua poi la sinergia tra gli organizzatori delle maratone di Roma e di New York. E anche quest'anno, infatti, Run Rome The Marathon è stata l'unica maratona italiana presente all'Expo della TCS New York City Marathon, una presenza con un grande stand espositivo per far conoscere ai maratoneti di tutto il mondo la bellezza e il fascino di correre nella Città Eterna, in particolare in vista della prossima edizione di domenica 14 marzo 2027, quando Roma sarà ancora capitale di un 'grande impero', con decine di migliaia di maratoneti pronti a partire dal Colosseo e Fori Imperiali per affrontare i 42,195 km con traguardo finale al Circo Massimo, sede nevralgica di tutta la manifestazione.