Tutti i nuovi autovelox di Roma
Tutti i nuovi autovelox di Roma
Home>Cronaca

Tutti i nuovi autovelox di Roma

Dal Grande Raccordo Anulare al Centro della Capitale decine di rilevatori di velocità
Un autovelox nelle strade italiane
Un autovelox nelle strade italiane
roma autovelox
di lettura

AGI - Ecco l'elenco dei nuovi autovelox che verranno installati a Roma

ADV

Grande Raccordo Anulare

ADV

Nuova galleria tra Cassia e Boccea, entrambe le direzioni

Nuova galleria tra Cassia ed Aurelia – direzione Aurelia

Tangenziale Est, pali su rampe lato Palmiro Togliatti – entrambi i lati entrata ed uscita dalla tangenziale

Tra Aurelia e Pontina – direzione Roma

Pontina direzione Casilina

Entrata da Settebagni direzione Aurelia – Appena finita la rampa

Statale Aurelia

SS1 Aurelia 33,2 Km. – direzione Cerveteri

SS1 Aurelia – Aranova e uscita per Fregene, attenzione è montato sotto un ponte, direzione Roma

SS1 Aurelia – tra Torreimpietra e uscita per Fregene – è installato sotto un ponte, da Civitavecchia in direzione Roma

Cristoforo Colombo

Fiera di Roma – direzione Ostia
Direzione centro

Corsia centrale – sui pali

Corsia centrale prossimità semaforo – direzione centro

Corsia centrale prossimità semaforo altezza Circonvallazione Ostiense (Habitat) – direzione centro

All’ingresso di Ostia – direzione mare

Roma centro

Lungotevere verso stadio Olimpico – installato sopra tabellone indicazione traffico

Lungotevere in Augusta – sul tabellone luminoso verso piazzale Flaminio

Via del Muro Torto – numerosi all’interno delle gallerie.

Via Isacco Newton – entrambe le direzioni

Via Gregorio VII – Ingresso galleria e dopo

Via Tuscolana incrocio via Gasperina – direzione centro

Via di Tor Bella Monaca – direzione centro

Via del Mare – rettilineo oltre il G.R.A. – direzione Ostia

Via del Mare altezza Vitinia – telecamera fissa – entrambe le direzioni

Via Laurentina dopo i ponti, direzione centro

Tor Vergata, via Sorbara, direzione policlinico T.V. verso GRA dopo svincolo la Romanina

Via Pontina altezza Furlanetto – direzione Roma

Via Pontina laterale altezza Spinaceto – direzione Roma

Roma – km. 14,800 loc. Mezzocamino – ss8 via del Mare – entrambe le direzioni

Roma – Villaggio Azzurro, via di Mezzocammino – entrambe le direzioni

ADV