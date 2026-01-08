Aurora Livoli: Emilio Gabriel Valdez Velazco confessa l'omicidio
L'uomo ha anche ammesso di aver violentato la 19enne trovata morta il 29 mattina in un corteo condominiale in via Paruta a Milano
AGI - Emilio Gabriel Valdez Velazco ha ammesso l'omicidio di Aurora Livoli, la 19enne trovata morta il 29 mattina in un corteo condominiale in via Paruta a Milano. La confessione è arrivata durante un interrogatorio al carcere San Vittore richiesto dal 57enne peruviano. L'uomo ha anche ammesso di aver violentato la giovane e di averla strangolata durante il rapporto.