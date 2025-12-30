Nino Apreda presidente della nuova sezione di Napoli-Pozzuoli e Ischia dell'Ucid

AGI - Nasce la sezione di Napoli-Pozzuoli e Ischia dell'Ucid (Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti) segnando l'avvio di una nuova fase di presenza e di attività dell'associazione degli imprenditori cattolici sul territorio napoletano. Approvati l'atto costitutivo e lo statuto della nuova sezione.
All'unanimità è stato eletto presidente l'imprenditore Nino Apreda, affiancato dal vicepresidente Giuseppe Cuomo e dal Segretario Maurizio Bianconcini. "La nascita della sezione napoletana segna un passaggio importante per il rilancio delle attività dell'Ucid Campana sul territorio", ha dichiarato Apreda.
"Dopo un periodo di inattività, intendiamo riavviare un percorso di presenza e di servizio nella città di Napoli e nell'area metropolitana, valorizzando le competenze di imprenditori, dirigenti d'azienda e professionisti che condividono i valori dell'Associazione".
"In un contesto economico e sociale in rapida evoluzione la Dottrina Sociale della Chiesa continua a rappresentare un riferimento essenziale per promuovere un'economia attenta alla persona e al bene comune", ha aggiunto. La sezione, dedicata all'abate ed economista napoletano Antonio Genovesi, "si ispira alla sua visione di un'economia fondata sulla responsabilità civile e sulla reciprocità, con l'obiettivo di favorire relazioni etiche nel mondo del lavoro e contribuire allo sviluppo socio-economico del territorio".
Tra le attività in programma per il nuovo anno, la sezione napoletana dell'Ucid prevede anche "l'organizzazione di un pellegrinaggio a Gerusalemme e in Terra Santa, inteso - conclude Apreda - come segno concreto dell'impegno degli imprenditori cattolici per la pace, il dialogo e la solidarietà tra i popoli e le culture".