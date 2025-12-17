Violenta una 14enne a casa e in vacanza, 52enne arrestato a Calenzano

Violenta una 14enne a casa e in vacanza a Crotone, 52enne arrestato a Calenzano
L'uomo, arrestato dai carabinieri, è accusato anche di atti persecutori
AGI - Un 52enne è stato arrestato dai carabinieri di Crotone e dai militari del Nucleo Investigativo di Firenze con l'accusa di violenza sessuale e atti persecutori su una quattordicenne. L'uomo è residente a Calenzano (Firenze).
Le indagini hanno permesso di scoprire a suo carico almeno tre episodi di violenza sessuale avvenuti nei mesi di agosto 2024 e maggio 2025. Il primo episodio sarebbe avvenuto durante una vacanza in Crotone e gli altri due a Calenzano. L'arrestato è stato ritenuto, inoltre, responsabile anche di atti persecutori, ai danni della stessa minore, nell'anno 2024 e a settembre 2025.